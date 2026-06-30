Quiénes son los primeros en cobrar en ANSES en julio 2026 y cómo queda el calendario de pagos La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a julio. Por Agregar C5N en









ANSES iniciará el calendario de pagos de julio el 8 de julio.

Los haberes tendrán un aumento del 2,1% por movilidad.

Se mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran menos.

Los primeros en cobrar serán titulares de PNC, jubilados de la mínima, AUH, Asignación por Embarazo y SUAF. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a julio para jubilados y pensionados. Como ocurre habitualmente, el cronograma comenzará con la acreditación de haberes para quienes perciben la jubilación mínima y, posteriormente, continuará con los beneficiarios que cobran montos superiores.

Respecto de los ingresos, los haberes de julio incorporan un aumento del 2,1% por movilidad previsional, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo. Esta actualización tiene como objetivo acompañar la evolución de los precios y preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Además, el organismo mantendrá el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos del sistema previsional. Este refuerzo económico se acreditará junto al haber mensual para los jubilados y pensionados que cumplan con las condiciones establecidas por el Gobierno nacional.

Quiénes son los primeros en cobrar en ANSES en julio 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió que el calendario de pagos de julio de 2026 comenzará el miércoles 8 de julio. Durante las primeras jornadas del cronograma cobrarán los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, así como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Como ocurre habitualmente, el organismo distribuirá los pagos de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. En el caso de quienes perciben la jubilación mínima y las asignaciones, el calendario comenzará el 8 de julio para los documentos finalizados en 0 y continuará progresivamente durante los días hábiles posteriores. Cabe recordar que el feriado nacional del 9 de julio generará una interrupción temporal en el esquema de acreditaciones.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo tendrán asignadas fechas de pago a partir de la última semana del mes. Para este grupo, las acreditaciones comenzarán el 23 de julio para los DNI terminados en 0 y 1, y se extenderán hasta el 29 de julio, cuando cobrarán los titulares cuyos documentos finalizan en 8 y 9. ANSES recomienda consultar la fecha exacta y el lugar de cobro a través de la plataforma Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.