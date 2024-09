Empresarios pymes alertaron sobre la crisis del sector bajo el gobierno de Milei

Los empresarios, que representan a distintos sectores de la industria, tuvieron en común un importante desplome de la actividad por la caída de las ventas, contaron que suspendieron futuras inversiones expresaron su preocupación ante la dificultad de sostener los puestos de trabajo

El testimonio de los empresarios

Leo Bilanski, empresario dedicado a la fabricación de máquinas blísteres: "Advertimos a principio de la gestión que la ley bases y el proyecto que iba a llevar este Gobierno iba a agredir a nuestro sector de manera frontal. En 6 meses denunciamos el cierre de 10 mil empresas pymes. Lejos de ser un momento de celebración estamos siendo castigados por una recesión en L que va a seguir hasta fin de año. Las tarifas se llevan la rentabilidad de nuestras empresas. El presidente hoy fue a la UIA y parece que lejos de defendernos a los que producimos es parte de este gobierno insensible. Lo más preocupante son los trabajadores que se quedan en la calle.

Javier, empresario dedicado a la industria de alimentos para panaderías y pastelerías con 60 años en el rubro: "En diciembre pagábamos una factura de gas 1 millón de pesos y en julio pagamos 6 millones de pesos. Tenemos 50 empleados y la situación es muy grave. Caputo quiere traer pan importado en un país que produce tres veces más trigo que el que consumimos".

Pablo Reynes, empresario que conduce una empresa de agua embotellada y envases: "Tenemos una baja en las ventas del 20% interanual. La tarifa energética subió de 4 millones a 16 millones mensuales. Es muy difícil mantener los puestos de trabajo. Estamos haciendo mucho esfuerzo. Teníamos un plan de crecimiento en marcha que quedó desafectado para mantener los puestos de trabajo".

Cesar Cantero, empresario del rubro de la cosmética capilar con una planta en Escobar: "El 90% de los productos que se consumían en el país eran producidos en Argentina. Hoy es un 60% y un 40% importamos. Esto lastima el mercado interno. Lo más duro es no saber cuál es el futuro. No nos escuchan y no nos hablan. El gobierno no nos recibe. Nosotros resistimos conversando entre nosotros. Somos invisibles y las pymes damos el 85% del empleo en blanco y en calidad".

Marcelo Pagano, empresario dedicado a la producción de tanques para las unidades de transporte: "Estamos sufriendo las subas de gas y de la luz que son servicios esenciales para nuestra industria. Nos estamos achicando para sobrepasar este momento".

Gabriela, empresaria vinculada con la industria textil: "El sector sufrió una caída muy grande en relación del año pasado en más de un 30%. Sufrimos caída del consumo y además apertura de importaciones. Es una de las industrias que más golpeada está. El poder adquisitivo de la gente no alcanza".

Cesar Guereta, dueño de una empresa de maquinaria para la industria metalmecánica y la industria textil: "Lo que vemos es que en el primer semestre del año cayeron mucho las inversiones. Evidentemente la postergan porque hay mucha incertidumbre. Las inversiones cayeron un 30%".

Diego Ojeda, empresario dedicado al transporte y la logística: "Estamos muy preocupados por el aumento del combustible y del gasoil que es tremendo. Eso se traslada a precios. Los insumos para el transporte también han aumentado mucho. Lo más crítico que tenemos en el transporte es que estamos a un 40% en comparación con lo que trabajábamos el año pasado".

Martín Blust, fabricante de cuerdas para instrumentos musicales: "Estamos muy preocupados por la caída de ventas abrumadoras dentro de un 35-40% en algunos meses y eso se suma al aumento de los costos de los servicios. El año pasado teníamos 10 personas trabajando al 100%, la mitad de la gente hacía horas extras y ahora eso se fue cortando".

Pablo Santero, empresario de una fabrica de tanque de combustibles para camiones, colectivos y juegos de plaza: "Nosotros consumimos mucho gas y la tarifa nos aumentó un 600%. Estamos trabajando en los márgenes de ganancia para mantener a la gente que trabajan con nosotros. Estamos trabajando en un 60% de nuestra capacidad".

Gabriel Caballin, empresario textil: "En general la industria textil está operando debajo de un 40% con problemas de insumos y mucha incertidumbre por lo que va a pasar con las ventas. Estamos tratando de sostener el empleo del equipo de trabajo".

Marcelo, empresario de la industria textil: "Tengo empleados que vienen con la boleta de luz o gas a pedirme que le adelante el aguinaldo o las vacaciones para poder pagarlas. Esto no lo viví nunca en 40 años. Nosotros dependemos del mercado interno y el mensaje que recibimos es ´importá y no produzcas´. Sin industria no hay país, eso todos los tenemos en claro".

Matías Fernández, empresario de una pyme familiar que fabrica cuerina para calzado y para pelotas: "Desde enero estamos trabajando un 6 o 15% de capacidad productiva. Nos estamos fundiendo. La factura de la luz de noviembre, cuando estábamos trabajando a 60%, era de 250 mil pesos y en julio de este años recibimos una factura de 1.144.000 pesos. Tuvimos que deshacernos de un tercio del personal. Fue durísimo".

Diego, dueño de una distribuidora de soldadura y corte: "Lo que vemos es que día a día muchas empresas suspenden gente, sacan horas, bajan las inversiones. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros".