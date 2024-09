Las pymes, golpeadas por la caída del consumo: "Es el Día de la Industria, pero no hay nada que festejar"

Desde el sector secundario de la economía señalan que "no hay reactivación" y manifestaron su preocupación por la suba de tarifas y la apertura de importaciones. Además, un informe puso de relieve el "sesgo anti industrial" del Gobierno.

El presidente Javier Milei encabeza este lunes un acto por el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA). El titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, había alertado la semana sobre el derrumbe de la actividad industrial, mientras que empresarios pyme señalan que "no hay nada que festejar", ya que "acá no hay reactivación" .

"Hoy es el Día la Industria, pero no hay nada que festejar. Supuestamente, fue la fecha en la cual se hizo la primera exportación de frazadas a Brasil, en donde iba encubierta un montón de plata sacada de Potosí. Siempre hay cosas encubiertas. Este gobierno hoy hace exactamente lo mismo, llevándose nuestro oro a Londres sin saber el destino ni si lo vamos a recuperar", resaltó.

La industria, uno de los sectores más golpeados por las políticas libertarias.

"Siento mucha angustia de ver esto vacío. Tengo esta empresa desde hace muchos años, una empresa es como un hijo que uno empieza a criar, lo hace crecer y ahora veo cómo se viene abajo, paran las ventas. Hay preocupación porque no paran de subir las tarifas, los servicios, la apertura indiscriminada de la importación, que afecta directamente a toda la industria del país. Este gobierno dejó que entraran alimentos importados en el país donde se produce alimentos para varios países", señaló.

Consultado sobre el rebote de la actividad que ponderan desde el Gobierno, Ávalos consideró que el Presidente "vive en Narnia, acá no hay reactivación, cada vez ataca más al bolsillo de los trabajadores". "Ya con el aumento del boleto el trabajador pierde un montón de poder adquisitivo. Donde antes iba a comprar productos para alimentarse, o sea que había consumo, ahora lo dedica a viajar. No sé dónde ven reactivación, porque no hay por ningún lado", manifestó.

"Uno tiene que pensar qué modelo de país quiere: uno donde con producción, industria, donde las pymes podamos dar trabajo; o el modelo de la timba financiera que se está dando, donde los grandes capitales son cada vez más grandes, hay una transferencia de capitales enorme", concluyó.

Caída de la actividad: el "sesgo anti industrial" del gobierno de Javier Milei

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en ocasión del Día de la Industria remarca la profunda caída sufrida por el sector y pone el foco en el "sesgo anti industrial en las políticas públicas del gobierno de Milei".

"En términos interanuales, la industria se derrumbó 20,4% en junio, constituyendo el peor registro de 2024", expresa el trabajo, tomando números del INDEC. "La producción industrial en dicho mes no registró ningún rebote y se mantuvo en niveles sensiblemente inferiores al año anterior", añade.

"En los primeros siete meses de 2024 operó en un nivel 18,6% por debajo del año pasado. En la comparación mensual desestacionalizada, julio registra un retroceso de 1,8%. De esta manera, se acumulan 6 meses de caídas mensuales consecutivas dejando en evidencia que el sector no hace piso y que la idea de rebote, por ahora, parece lejana", destacan desde CEPA.

Además, "buena parte de la retracción de la producción industrial se vio reflejada en la reducción de puestos de trabajo". En base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y proyectados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL-Secretaría de Trabajo) procesados por CEPA, entre noviembre de 2023 y junio de 2024, se redujo 2,8% la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas industriales, con una pérdida de casi 35 mil puestos: de 1.215.092 a un proyectado de 1.181.109 para junio.

Esto tiene gran peso ya que "la industria manufacturera argentina representa una quinta parte del empleo registrado privado del país, ofreciendo salarios que superan en un 15% la media del empleo registrado y manteniendo estándares de formalidad más altos que otras ramas de la economía". Además, explica más de la mitad de la inversión en investigación y desarrollo del sector privado, consolidándose como el principal impulsor de la innovación en el país.

"El presidente Javier Milei entiende que el problema del rezago de las inversiones se debe a la excesiva intervención del Estado y a la presión impositiva. Pero la historia económica mundial y en la Argentina en particular, demuestra que los ciclos más dinámicos de inversión tienen lugar cuando existe demanda para canalizar esa producción. Con un mercado interno reducido y en franco retroceso, se sucedieron una serie de decisiones de índole anti industrial que afectaron el desempeño de vastos sectores. La apuesta de Milei, a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases es promover enclaves extractivistas de cara a la exportación, reprima rizando la economía argentina y dejando en un segundo plano a la industria nacional", expresa el informe.

Entre las políticas con "sesgo anti industrial", desde CEPA enumeran: aumento de tarifas de luz y gas, suba de costos en la industria a través del Impuesto PAIS, derogación Ley de Compre Nacional (DNU 70/2023), eliminación o baja de aranceles de importación, apertura en acero, cambios en el régimen antidumping, eliminación de toda política de créditos productivos para la inversión en pymes, desfinanciamiento de programas y áreas asociados a la política industrial y la apuesta, a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en la Ley Bases es promover enclaves extractivistas de cara a la exportación, reprimarizando la economía argentina y dejando en un segundo plano a la industria nacional.