Empresarios piden aumentar los aranceles de importación de acero desde China

El titular de la cámara señaló que la Argentina viene de "un cierre irrestricto (de la economía) a una apertura irrestricta". En ese sentido, advirtió que "para nosotros no es ninguna de las dos opciones", ya que lo más adecuado sería "ir a una integración regional, inteligente" respecto del acero "y con el sudeste asiático, tener cuidado".

Berardi remarcó la necesidad de aumentar los aranceles para desalentar la importación de acero de China "como lo hicieron Europa, Brasil, o Colombia", con el objetivo de evitar que caiga su producción industrial "y nuestras economías se hagan cada vez más primarias".

Agregó que el panorama global se encuentra en un proceso de fragmentación y regionalización acelerada. "El mundo se está regionalizando, reorganizando la cadena de valor hacia proveedores más cercanos, seguros, comprometidos con el medio ambiente y que respetan las reglas del mercado".

Berardi también hizo referencia a la transición de una globalización extrema hacia una regionalización en la que cada continente prioriza sus propias cadenas de producción. "Para América Latina, esta transición representa una oportunidad para reindustrializar nuestras cadenas de valor y recuperar la producción local", afirmó el directivo.

Sin embargo, advirtió que actualmente la región se encuentra en un proceso de primarización que puede dificultar su competitividad a largo plazo.