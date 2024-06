Emisión cero: la misma receta que aplicó el gobierno de Mauricio Macri en 2018

La política que anunciaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya se aplicó anteriormente en Argentina y no dio buenos resultados.

La política de emisión monetaria cero que anunciaron este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo , y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili , es una receta que ya se aplicó anteriormente en Argentina y no dio buenos resultados.

El que detectó la similitud fue el periodista de C5N Alejandro Bercovich. "Así presentaba el 26 de septiembre de 2018 Nicolás Dujovne, desde Washington, la misma regla que acaba de anunciar @LuisCaputoAR. El actual ministro acababa de renunciar como jefe del Central en plena corrida al dólar", escribió en X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/aleberco/status/1806810519992770587&partner=&hide_thread=false EMISIÓN CERO. Así presentaba el 26 de septiembre de 2018 Nicolás Dujovne, desde Washington, la misma regla que acaba de anunciar @LuisCaputoAR. El actual ministro acababa de renunciar como jefe del Central en plena corrida al dólar. pic.twitter.com/Sr9NHO47Ki — Alejandro Bercovich (@aleberco) June 28, 2024

"Guido Sandleris la presentó así el 26-9-18. Acababa de reemplazar a @LuisCaputoAR en plena corrida. El dólar valía $40 y la inflación corría al 39% anual. Un año después, el verde valía 60 y los precios crecían al 53%", recordó Bercovich en otra publicación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/aleberco/status/1806813439341265126&partner=&hide_thread=false EMISIÓN CERO. Guido Sandleris la presentó así el 26-9-18. Acababa de reemplazar a @LuisCaputoAR en plena corrida. El dólar valía $40 y la inflación corría al 39% anual. Un año después, el verde valía 60 y los precios crecían al 53%. pic.twitter.com/HDTV659x1B — Alejandro Bercovich (@aleberco) June 28, 2024

El anuncio de Luis Caputo para "ir hacia la emisión cero"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el plan de estabilización ingresará en una segunda etapa, la cual tendrá como objetivo reducir los intereses que paga el Banco Central sobre la base de "emisión monetaria cero". Además, advirtió que por el momento no será posible levantar el cepo.

En una conferencia de prensa junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que en el marco del nuevo acuerdo que se busca con el Fondo Monetario Internacional (FMI) habrá un pedido de dinero adicional y señaló que una vez que comience a ingresar recaudación por el paquete fiscal se bajará el impuesto PAIS. Estimó que eso ocurrirá "entre agosto y septiembre".

Luis Caputo y Santiago Bausili Ministerio de Economía

"Ya estamos en la segunda etapa de este plan de estabilización que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria. Tenemos tres canillas de emisión monetaria: una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el BCRA paga por los pasivos remunerados, y el tercero es cuando el BCRA compra dólares, que es el único efecto de emisión que no es dañino", explicó Caputo.

El ministro de Economía remarcó la importancia "dar mayor certidumbre y solidez al programa económico para que no haya ansiedad en cuanto a la salida del cepo cambiario".

"Algunos dirán que se están enamorando del cepo. No estamos enamorados del cepo cambiario. De lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico, de no generarle problemas a los argentinos. La salida del cepo es una tercera etapa que va a ser de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha", indicó.