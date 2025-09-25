El Gobierno celebró la baja de la pobreza: "Es gracias a las políticas implementadas"

25 de septiembre de 2025 Inicio
Tras el informe del Indec, el Ministerio de Capital Humano señaló que los índices son los más bajos en siete años y los atribuyó a la estabilización macroeconómica y a la asistencia a sectores vulnerables.

El Ministerio de Capital Humano celebró los datos del informe que el Indec publicó este jueves donde da cuenta que la pobreza en la Argentina descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, lo que representa una caída de 21,3 puntos en la comparación interanual y de 6,5 puntos frente al cierre de 2024. El dato constituye el nivel más bajo desde 2018.

La indigencia también mostró un retroceso marcado: llegó a 6,9%, once puntos por debajo del mismo período de 2024, y alcanzó su menor valor en siete años.

Según la cartera, la mejora responde a dos factores: la estabilización macroeconómica lograda por las políticas del Gobierno y la reorientación de la asistencia social hacia transferencias directas.

El comunicado recordó que al inicio de la gestión la mitad de los recursos para sectores vulnerables se distribuía a través de intermediarios, mientras que hoy el 93,5% llega de manera directa a las familias.

El ministerio destacó, además, la actualización de la Prestación Alimentar, con un incremento acumulado del 137,5%—,y la ampliación de la cobertura a más de 600.000 adolescentes. También subrayó el crecimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 se incrementó 446,6%, lo que implicó un aumento real del poder adquisitivo del 152,8%.

“Desde junio de 2024, la AUH sumada a la Tarjeta Alimentar cubre la totalidad de la canasta básica alimentaria, frente al 54,8% que representaba en diciembre de 2023”, puntualizó el comunicado.

Finalmente, el Ministerio de Capital Humano reafirmó “el compromiso con la protección, el bienestar y el fortalecimiento de la sociedad en su conjunto y de las poblaciones más vulnerables en particular, para que cada persona pueda desarrollarse, ganar autonomía y libertad”.

Desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei tuiteó: "La pobreza sigue bajando. La libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo".

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni realizó una publicación en su cuenta de X en la que expresó: "No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre".

