El trámite clave de ANSES que tenés que hacer para poder seguir haciendo trámites en junio 2025

En pocos pasos y de manera completamente digital, se puede obtener el documento que valida la situación ante el organismo. Además, es válido por un mes y no requiere intervención presencial.

asignaciones anses

Qué es la Certificación Negativa de ANSES

La Certificación Negativa es un comprobante emitido por ANSES que indica que la persona no registra ciertos ingresos ni beneficios dentro del sistema. Específicamente, da cuenta que el solicitante no cuenta con relación laboral registrada, no figura como autónomo ni monotributista, no recibe asignaciones ni programas sociales, ni tampoco goza de cobertura médica a través del sistema previsional.

También deja constancia de que no hay cobros de planes como Progresar, Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, ni prestaciones por desempleo, jubilaciones o pensiones en curso. Además, señala si se está o no inscripto en el monotributo social.

Este certificado tiene una duración de 30 días corridos desde su emisión y no necesita firma ni sello de ningún agente de ANSES, ya que su validez es automática a través del sistema.

Certificación Negativa Anses Así se tramita la Certificación Negativa de ANSES

Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES

El documento puede gestionarse de forma simple desde la web oficial del organismo o mediante la aplicación Mi ANSES. En ambos casos, se requiere contar con el número de CUIL y, en la app, también con la Clave de la Seguridad Social.

Desde la página, basta con ingresar al apartado correspondiente, seleccionar el período deseado, dentro de los últimos seis meses, y descargar el comprobante. En la app móvil, el camino es similar: se accede a “Mis datos”, se ingresan los datos personales y se elige el período a consultar. Una vez generada, la certificación puede descargarse o imprimirse, según la necesidad del trámite que se quiera realizar.