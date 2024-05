El INDEC dará a conocer el índice de inflación de abril: se espera que sea de un dígito

El cuarto mes del año reflejaría una nueva desaceleración en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), producto de las estrategias del Gobierno para lograr su objetivo de combatirla. De todas formas, el índice interanual sería del 161,3%, lo que representa una reducción de 28 puntos comparado con estimaciones anteriores.

Inflación Se espera que la inflación sea de un 8%.

A pesar de que estos números podrían parecer alentadores, no se reflejan en los bolsillos. El índice de salarios subió 10,3% en marzo último, y volvió a perder con una inflación que redondeó el 11%, según los datos oficiales que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Además, el Índice de salarios se incrementó 200,8% interanual.

El indicador acumula una suba del 45,5% respecto de diciembre previo, cuando los precios crecieron 51,6%.

Además, el poder adquisitivo sigue cayendo en picada. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, los sueldos subieron 58% mientras que la inflación fue del 90%. Es decir, el reacomodamiento de los ingresos se ubicó más de treinta puntos abajo con relación al costo de vida en ese período.

Inflación y recesión: las compras minoristas cayeron un 20,4% en abril

La pérdida de poder adquisitivo de los argentinos se vio reflejada con una caída del consumo masivo del 20,4% interanual en abril. Al comparar con marzo, el retroceso de las compras fue del 17,1%, tal como surge del relevamiento de la consultora Focus Market vía Scanntech (lector de código en 756 puntos de venta de todo el país)

En cuanto a la cantidad de tickets se registró un retroceso del 8,9% frente al mes anterior y un 11,2% contra el año anterior. Las unidades por ticket retrocedieron un 4,5% interanualmente a 4,2 unidades por ticket y 13,2% frente a marzo 2024 a 4 unidades por ticket.

"Abril ha sido un mes complejo para el bolsillo de los Argentinos. La suba de tarifas de servicios públicos a pesar de la desaceleración del alza del precio de los bienes deja poco excedente para el mantener el gasto a valores constantes. Los volúmenes continúan a la baja con menores cantidad de tickets en puntos de venta y menores unidades de compra por ticket”, señaló Damián Di Pace director de Focus Market

“Si bien las paritarias comienzan en este mes a tener una recuperación positiva frente a la variación de precios del mes aún no alcanza para recomponer el poder adquisitivo. A su vez, debemos tener en cuenta que muchos argentinos dependen de ingresos que no son constantes y no cuentan con paritaria alguna", agregó.

El mismo relevamiento indicó que el formato de tienda Self-Independiente, presenta una mayor caída de consumo contra mes anterior, con un -20,1% ($6.862 de ticket promedio y 5,2 unidades por ticket). El autoservicio grande retrocede solo un -14,4%, con un ticket promedio de $4.292 y 4,6 unidades por ticket.

Focus Market consumo masivo abril Focus Market

"En el mes de abril el consumo masivo cae más que en el mes de marzo. Evidentemente vamos a próximos meses donde la corrección de los precios relativos de la economía cómo tarifas de servicios públicos y privados comienzan a erosionar la capacidad de gasto de muchos hogares argentinos”, indicó Di Pace.

El área Metropolitana la tendencia es un retroceso del -19,3 % interanual y - 15,9% respecto de marzo 2024. Por su parte, en el interior del país en forma interanual el consumo masivo cae 21,1 % y 17,8% frente a marzo 2024

El informe reflejó que para el Total Canasta la inflación del mes de abril fue del 3,4%. El segmento de Alimentos tuvo un aumento promedio del 3,2%, Bebidas 7,6%, Cuidado Personal 3,9% y Limpieza 1,9%. La inflación interanual registró un 295%. En el mes de abril 2024 se registraron, con respecto al mes anterior, categorías con deflación en Alimentos: -7,0% en Azúcar y -2,2% en Aceites, dentro de las primeras top 5 en consumo del mes.