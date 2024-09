El INDEC adelantó que en dos meses se publicará el nuevo IPC: cómo funcionará

marco lavagna @INDECArgentina

El Índice de Precios al Consumidor mide la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes con los precios vigentes. "Netflix, por ejemplo, en el índice actual no está, en el nuevo va a estar. Te cae mucho más el fijo o el cable y te sube mucho más el teléfono celular o las plataformas de streaming", explicó Lavagna.

No va a cambiar tanto el rubro en sí, sino dentro los productos que lo componen. "En el informe que hacemos todos los meses están los productos y la composición de la canasta básica. La idea que tenemos es primero cambiar el IPC, probarlo, dejarlo un tiempo y una vez que cambiemos eso, cambiar la canasta total y así tiene el impacto de la pobreza", remarcó el titular del INDEC.

Por lo que "cuando cambias la canasta básica, te cambia el índice de la pobreza. Hay mucho la discusión de ‘siempre medís la parte de ingresos’ y no medís si hay cloacas o si tenés acceso a la educación", añadió.

El director del INDEC reveló que hasta su madre se queja de la inflación

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, reveló la conversación que tuvo con su madre, quien se le quejó de los aumentos y consideró que no se refleja lo que se vive en el supermercado con el Índice de Precio al Consumidor (IPC).

“El otro día voy a visitar a mi madre y me dijo: ‘¿cuánto te dio el IPC?’ y le dije 4%, y me dijo ‘¿4%? A mí la verdulería me aumentó más’. Y le digo vos también no”, indicó Lavagna en Mañana Sylvestre en Radio 10.

Respecto a la inflación, indicó que “sigue siendo uno de los problemas más importantes e interpreto que se está haciendo una proyección como viene. Pero hay que ver los datos. Ustedes pueden opinar, pero nosotros tenemos que ser objetivos”.

“Los datos están y dan una inflación como la que estamos, claramente hay una tendencia a la baja, hay que ver si se mantiene”, indicó el funcionario. Luego, al finalizar la entrevista bromeó: “Mi mamá no tiene razón”.