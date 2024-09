El director del INDEC reveló que hasta su madre se queja de la inflación

Marcos Lavagna contó en Mañana Sylvestre que le explicó a su mamá cuánto había dado el IPC, pero que a la mujer no le daban las cuentas teniendo en cuenta lo que había aumentado la verdulería.

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, reveló la conversación que tuvo con su madre , quien se le quejó de los aumentos y consideró que no se refleja lo que se vive en el supermercado con el Índice de Precio al Consumidor (IPC).

“El otro día voy a visitar a mi madre y me dijo: ‘¿cuánto te dio el IPC?’ y le dije 4%, y me dijo ‘¿4%? A mí la verdulería me aumentó más’. Y le digo vos también no”, indicó Lavagna en Mañana Sylvestre en Radio 10.