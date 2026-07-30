El trabajo registrado profundizó su caída en abril y el salario mínimo acumula un desplome del 40% desde 2023

Desde hace dos años y medio, el sector privado está perdiendo más puestos de trabajo que el sector público. La tendencia a la baja del salario mínimo lo llevará a un valor inferior en términos reales al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

El sector privado perdió más puestos de trabajo que el sector público desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026.

El trabajo registrado total volvió a caer en abril con la pérdida de 8 mil empleos, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, mientras que el empleo formal privado profundizó su caída con la pérdida de 12.000 puestos, acelerándose respecto de febrero y marzo.

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Desde noviembre de 2023 hasta abril de este año se perdieron 235 mil puestos de trabajo registrado en el sector privado, según el informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) que reúne a investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP).

A nivel general, el sector industrial y comercial siguen liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2025, mientras que la minería volvió a caer en abril (-0,3%) tras dos meses de subas. La comparación interanual de Minería sigue siendo negativa (-5,1%) a pesar del crecimiento del nivel de actividad sectorial.

Informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) que reúne a investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

En Construcción, tras los aumentos de diciembre de 2025 y enero de 2026 y la relativa estabilidad de febrero y marzo, el empleo registró en abril una leve caída (-0,1%), de acuerdo al informe mensual coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria que además da cuenta de cómo, en mayo, las empresas chicas, medianas y grandes redujeron su dotación de personal (alrededor de -0,1% cada una).

De acuerdo a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en abril el empleo se redujo en 15 provincias y aumentó en 8. Las mayores caídas porcentuales se dieron en Tierra del Fuego (-1,1%), Catamarca (-1,0%) y Misiones (- 0,7%). Las provincias que experimentaron los mayores aumentos fueron Neuquén (+0,6%), Tucumán (+0,5%) y La Rioja (+0,2%).

Informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) que reúne a investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

La caída del salario mínimo desde noviembre de 2023

El salario mínimo continúa perdiendo capacidad adquisitiva: acumula un 40% menos que en noviembre de 2023. La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado proveniente del SIPA cayó 3,0% en términos reales en marzo y 0,2% en abril, y quedó por debajo del nivel de noviembre de 2023. Los datos preliminares de mayo prevén una nueva caída de 2%.

El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) se redujo durante el mes de junio de 2026 un 0,6% por décimo segundo mes consecutivo. Además, el estudio reseña que en diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del SMVM, cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024.

Informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) que reúne a investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Esta tendencia se interrumpió momentáneamente en algunos meses posteriores cuando el incremento nominal acompañó o superó la inflación. Sin embargo, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de 40%. Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de junio de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Asimismo, implica una erosión del 66,7% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo.