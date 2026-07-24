24 de julio de 2026 Inicio
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Para Adrián Ravier, "que el dólar llegue a $1.800 en unos meses es una posibilidad"

El vocero presidencial rechazó la idea de que exista un atraso cambiario y estimó que una escalada en el tipo de cambio "no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos".

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Ravier aseguró que la estabilidad cambiaria está muy clara.

Ravier aseguró que "la estabilidad cambiaria está muy clara".

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, adelantó que el dólar podría ubicarse entre los $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque, en su opinión, "no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos".

Por el momento no existe una perspectiva de adopción masiva del pago de salarios en dólares.
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El funcionario rechazó la idea de que exista actualmente un atraso cambiario significativo y descartó que ese movimiento implique un salto cambiario abrupto, ya que los principales indicadores de la economía no son compatibles con ese escenario.

Ravier también sostuvo que, si se toma como referencia el promedio del tipo de cambio de los últimos años, la cotización actual se encuentra "un poquito abajo". Desde esa perspectiva, consideró que una eventual recomposición del precio del dólar no debería generar un movimiento de magnitud.

"Que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 dentro de unos meses es una posibilidad", sostuvo Ravier durante una entrevista con el streaming Carajo.

El Gobierno destacó que el Banco Central continúa con la compra de reservas y remarcó la existencia de un superávit en la cuenta corriente. Para Ravier, esos factores constituyen señales positivas que respaldan el actual esquema cambiario.

El vocero presidencial planteó además que, si finalmente se produjera una corrección del tipo de cambio durante los próximos meses, su impacto sería acotado. "No va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos", afirmó.

"La estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado", afirmó el funcionario, en momentos en que el Gobierno busca sostener la estabilidad del mercado cambiario.

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