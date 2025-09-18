El Gobierno informó que en agosto el superávit primario fue de $1.556.864 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que "el superávit primario en el mes se incrementó casi 30% en términos reales frente a igual mes de 2024, con erogaciones primarias que se redujeron 6,4%".

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que en el mes de agosto el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.556.864 millones, un incremento de casi 30% en términos reales frente al mismo mes de 2024, y ratificó que "el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas".

Además, indicó que el superávit financiero fue de $390.301 millones, por lo que volvió a ser positivo tras los resultados negativos de julio. "En los primeros ocho meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB", sostuvo Caputo en X.

El ministro detalló que las erogaciones primarias "se redujeron 6,4%", pero "el gasto en prestaciones sociales creció 2,9%". Señaló que esto incluye "el incremento en jubilaciones y pensiones contributivas por 9,1%, en tanto las transferencias a universidades aumentaron 9,3% interanual".

Caputo comparó el superávit financiero con "el déficit de $384.505 millones registrado en agosto de 2023, equivalente a más de $1.720.000 millones ajustado por inflación". "Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas", afirmó.

Importante En agosto de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.556.864 millones y un superávit financiero de $390.301 millones. El superávit primario en el mes se incrementó casi 30% en términos reales frente a igual mes de 2024, con…

"Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Solo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación y aranceles de importación se estima en alrededor de 1,4% del PIB", subrayó.

El dato fue celebrado en redes por el presidente Javier Milei, quien reposteó el mensaje de Caputo y añadió: "El orden fiscal como política de Estado. Fin". En la cadena nacional del lunes pasado, durante la presentación del Presupuesto 2026, insistió en el equilibrio fiscal como "solución definitiva para los problemas de Argentina".

Según Luis Caputo, el Congreso "está tratando de voltear" a Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves que el Congreso "está tratando de voltear" a Javier Milei y acusó a los legisladores de insistir con "romper el equilibrio fiscal", en la previa de la sesión en el Senado donde la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

"El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", afirmó en su cuenta de X.