18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno informó que en agosto el superávit primario fue de $1.556.864 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que "el superávit primario en el mes se incrementó casi 30% en términos reales frente a igual mes de 2024, con erogaciones primarias que se redujeron 6,4%".

Por
Caputo confirmó que el Gobierno garantizará el orden en las cuentas públicas.

Caputo confirmó que el Gobierno garantizará "el orden en las cuentas públicas".

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que en el mes de agosto el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.556.864 millones, un incremento de casi 30% en términos reales frente al mismo mes de 2024, y ratificó que "el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas".

La entidad monetaria intervino en el mercado por segundo día consecutivo.
Te puede interesar:

El Banco Central vendió u$s379 millones para contener la presión en el dólar oficial

Además, indicó que el superávit financiero fue de $390.301 millones, por lo que volvió a ser positivo tras los resultados negativos de julio. "En los primeros ocho meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB", sostuvo Caputo en X.

El ministro detalló que las erogaciones primarias "se redujeron 6,4%", pero "el gasto en prestaciones sociales creció 2,9%". Señaló que esto incluye "el incremento en jubilaciones y pensiones contributivas por 9,1%, en tanto las transferencias a universidades aumentaron 9,3% interanual".

Caputo comparó el superávit financiero con "el déficit de $384.505 millones registrado en agosto de 2023, equivalente a más de $1.720.000 millones ajustado por inflación". "Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1968727947419721780&partner=&hide_thread=false

"Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para estabilizar la macroeconomía y reducir la presión tributaria. Solo en 2025, la devolución de recursos al sector privado por la eliminación del impuesto PAIS y la baja en derechos de exportación y aranceles de importación se estima en alrededor de 1,4% del PIB", subrayó.

El dato fue celebrado en redes por el presidente Javier Milei, quien reposteó el mensaje de Caputo y añadió: "El orden fiscal como política de Estado. Fin". En la cadena nacional del lunes pasado, durante la presentación del Presupuesto 2026, insistió en el equilibrio fiscal como "solución definitiva para los problemas de Argentina".

Según Luis Caputo, el Congreso "está tratando de voltear" a Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves que el Congreso "está tratando de voltear" a Javier Milei y acusó a los legisladores de insistir con "romper el equilibrio fiscal", en la previa de la sesión en el Senado donde la oposición buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

"El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", afirmó en su cuenta de X.

Noticias relacionadas

En el segundo trimestre del 2025 el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

En el segundo trimestre del 2025, el desempleo se mantuvo en el 7,6% de la población

El dólar ya se comercializa arriba de los $1.500. 

El dólar ya se comercializa en los bancos arriba de los $1.500: cuál lo vende más barato

ANSES prepara el calendario de pagos de octubre.

Con posibles cambios, así sería el calendario de ANSES para jubilados y pensionados en octubre 2025

Anses explicó por qué el 8 de octubre es un día especial para los jubilados.

ANSES: por qué el 8 de octubre 2025 es una fecha clave para los jubilados

Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

play

Se profundiza la caída de los bonos, acciones y el Merval y el riesgo país ya supera los 1.400

Rating Cero

Pity Álvarez se prepara para la vuelta en Vélez.
play

Ni Viejas Locas, ni Intoxicados: qué banda acompañará a Pity Álvarez en su esperado regreso en Vélez

Finalmente, Los Simuladores no se reunirán y no llegarán a los cines.

Se canceló la película de Los Simuladores: así lo confirmó Federico D'Elía

Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

¿Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película subida de tono con Kirsten Dunst y un amor adolescente que está siendo lo más visto de Netflix

Una película estadounidense de 2001, que está siendo tendencia ahora en Netflix en septiembre 2025.
play

Crazy / Beautiful es la erótica película que protagoniza Kirsten Dunst y es cada vez más vista en Netflix: de qué se trata

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia.
play

Furor en Netflix: esta película combina una industria muy particular, dos amigos y mucha comedia

últimas noticias

play
Pity Álvarez se prepara para la vuelta en Vélez.

Ni Viejas Locas, ni Intoxicados: qué banda acompañará a Pity Álvarez en su esperado regreso en Vélez

Hace 6 minutos
Finalmente, Los Simuladores no se reunirán y no llegarán a los cines.

Se canceló la película de Los Simuladores: así lo confirmó Federico D'Elía

Hace 21 minutos
play

Juan Grabois: entre la memoria del 2001, la crítica al modelo de Milei y el desafío de las elecciones

Hace 28 minutos
La entidad monetaria intervino en el mercado por segundo día consecutivo.

El Banco Central vendió u$s379 millones para contener la presión en el dólar oficial

Hace 59 minutos
Wanda Nara confirmó su nuevo romance de una forma especial.

Wanda Nara presentó a su nuevo novio y lo integró a su familia: las fotos que lo confirman

Hace 1 hora