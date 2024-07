El Gobierno explicó la salida de reservas de oro del Banco Central: "El país lo necesita"

Caputo insistió en que no hay fecha para la salida del cepo: "No se sale rápido, se sale bien"

Para luego, en una entrevista con LN+, enfatizar: "El país necesita maximizar retornos de sus activos, Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada es negativo".

caputo economia Caputo brindó una entrevista y defendió la salida del oro del Banco Central.

En referencia a la divisa estadounidense , el funcionario insistió en que no hay fecha para la salida del cepo y explicó que "no se sale rápido, se sale bien".

"Me preocupa y ocupa siempre el dólar y la brecha pero muchísimo menos que lo que tratan de instalar en el mercado. El dólar subió un 10 o 12%, en el gobierno anterior para la misma fecha había subido 160%. Lo más importante para bajar la brecha es bajar la inflación", sostuvo.

En el mismo sentido, Caputo adelantó que "vamos a tener una salida del cepo mucho más ordenada. Esa impaciencia de salir del cepo de muchos sectores nos puede llevar a un error, no se sale rápido, se sale bien. Si salíamos en enero hubiera sido un desastre. Hoy estamos mucho más cerca porque solucionamos muchos problemas, no es el momento ideal, pero no puedo poner una fecha. Si yo le digo al campo que voy a salir en noviembre, el campo no nos va a vender un dólar hasta noviembre y los importadores van a querer importar todo en tres meses y perderíamos dólares", explicó.

Respecto al impuesto PAIS, reafirmó que "la intención es que termine en diciembre, porque dije que era provisorio y para nosotros lo más importante es la credibilidad. Lo vamos a sacar, es importantísimo porque es super distorsivo".

Pedido de informe al Banco Central por la salida del oro

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo presentó el jueves el pedido de acceso a la información pública para que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, conteste "las versiones relativas a la salida de oro de las reservas" del organismo "con destino al exterior".

"Ante versiones circulantes relativas a la salida de oro de las reservas del BCRA con destino al exterior, acompaño el pedido de información pública, clara, precisa, completa y detallada, efectuada al presidente del BCRA de acuerdo al derecho que me confiere la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y su decreto reglamentario N° 206/2017", publicó el titular de la Asociación Bancaria en su cuenta de X (antes Twitter).

En el mismo sentido, Palazzo pidió conocer "qué cantidad, por qué monto y en qué moneda se ha realizado, bajo qué características comerciales o de otra índole, a qué destino y si la operación se realizó con la transportadora Lumil y enviados por la aerolínea British Airways".