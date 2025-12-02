2 de diciembre de 2025 Inicio
El S&P Merval volvió a caer después de una escalada del 11% en dólares en una semana

La mayoría de los bonos soberanos operaron con una totalidad de subas en la plaza local.

Por
La mayoría de las acciones cerraron con bajas

La mayoría de las acciones cerraron con bajas, entre las que destacaron  Edenor (2,4%), Cresud (2,1%) y Grupo Supervielle (2,1%). 

Después de que el S&P Merval tuviera unas cinco jornadas consecutivas en alza y llegara a escalar un 11% en dólares, finalmente tuvo un retroceso del 0.6%. Sin embargo, los bonos soberanos operaron este martes son subas generalizadas. Entre los títulos, los avances alcanzaron un 0.9% de la mano de Global 2030.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.
El S&P Merval tuvo un retroceso del 0.6% en pesos a 3.042.000,53 puntos, pero su contraparte en dólares cayó 2,1% a 2.001,80 puntos ante la suba del dólar contado con liquidación (CCL).

La mayoría de las acciones cerraron con bajas, entre las que destacaron Edenor (2,4%), Cresud (2,1%) y Grupo Supervielle (2,1%). En Wall Street, los ADRs operaron con caídas generalizadas de hasta 5% de la mano de Edenor.

En este contexto, el riesgo país se mantuvo en torno a los 647 puntos básicos. El indicador de riesgo elaborado por el J.P. Morgan reflejó la cautela del mercado ante la falta de acumulación de reservas y el freno en la recompra de deuda soberana.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, señaló que las acciones van a "tender" a tener "alta volatilidad" en el mes de diciembre, a partir de que hay "una buena cantidad de inversores posicionados en equity directamente", los cuales desarmarán su posición debido a que "el movimiento en el Congreso aportará una buena cuota de volatilidad" de cara a los grandes debates venideros.

El economista Gustavo Ber destacó que el impulso de los ADRs responde a la expectativa positiva respecto al "repunte en el nivel de actividad económica", y en medio de "sucesivas recomendaciones favorables desde brókers".

