El S&P Merval volvió a caer después de una escalada del 11% en dólares en una semana La mayoría de los bonos soberanos operaron con una totalidad de subas en la plaza local. Por + Seguir en







La mayoría de las acciones cerraron con bajas, entre las que destacaron Edenor (2,4%), Cresud (2,1%) y Grupo Supervielle (2,1%).

Después de que el S&P Merval tuviera unas cinco jornadas consecutivas en alza y llegara a escalar un 11% en dólares, finalmente tuvo un retroceso del 0.6%. Sin embargo, los bonos soberanos operaron este martes son subas generalizadas. Entre los títulos, los avances alcanzaron un 0.9% de la mano de Global 2030.

El S&P Merval tuvo un retroceso del 0.6% en pesos a 3.042.000,53 puntos, pero su contraparte en dólares cayó 2,1% a 2.001,80 puntos ante la suba del dólar contado con liquidación (CCL).

La mayoría de las acciones cerraron con bajas, entre las que destacaron Edenor (2,4%), Cresud (2,1%) y Grupo Supervielle (2,1%). En Wall Street, los ADRs operaron con caídas generalizadas de hasta 5% de la mano de Edenor.

En este contexto, el riesgo país se mantuvo en torno a los 647 puntos básicos. El indicador de riesgo elaborado por el J.P. Morgan reflejó la cautela del mercado ante la falta de acumulación de reservas y el freno en la recompra de deuda soberana.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, señaló que las acciones van a "tender" a tener "alta volatilidad" en el mes de diciembre, a partir de que hay "una buena cantidad de inversores posicionados en equity directamente", los cuales desarmarán su posición debido a que "el movimiento en el Congreso aportará una buena cuota de volatilidad" de cara a los grandes debates venideros.