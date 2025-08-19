19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno avanza con la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue por u$s500 millones

El Ejecutivo habilitó la venta de las acciones de los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en Neuquén y Río Negro, a través de un "concurso público nacional e internacional, sin base, competitivo y expeditivo".

Por
Piedra del Águila

Piedra del Águila, una de las represas que se privatizarán.

Claudio Elías

El Gobierno habilitó la venta de las acciones de los complejos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en Neuquén y Río Negro, y que representan cuatro de las principales represas hidroeléctricas del país. De esta manera, se generó un nuevo envión en el tren de privatizaciones, impulsado por el presidente Javier Milei.

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.
Te puede interesar:

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

La medida se implementó a través del Decreto 590/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La norma corrige el Decreto 564/25, que no contempló la firma de un "informe circunstanciado" que detalló la "propuesta acerca de la modalidad y el procedimiento más adecuados para hacer efectiva la venta del paquete accionario mayoritario".

Además, definió que las acciones de estas sociedades serán transferidas desde la órbita de Energía Argentina S.A. (Enarsa) a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, y luego se pondrán a la venta mediante un concurso público nacional e internacional.

Mientras tanto, las actuales concesionarias (AES Argentina, Enel Generación El Chocón, Orazul Energy Cerros Colorados y Central Puerto) podrán seguir operando las represas hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se concrete la licitación, lo que ocurra primero. Para eso, las empresas deberán adherir al nuevo esquema en un plazo de cinco días. En este contexto, aclararon que en caso de no adherir, deberán seguir operando 90 días hábiles para garantizar la continuidad del servicio. Las cuatro constituyen el 10% de la generación de energía del país.

En los siguientes 60 días corridos de la publicación del decreto, el Ministerio de Economía llamará a un "concurso público nacional e internacional, sin base, competitivo y expeditivo" para vender el paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de esas centrales, cuyos contratos vencieron a mediados de 2023.

Según cálculos del propio Caputo, el Gobierno espera recaudar unos u$s500 millones con la privatización. El Gobierno llegó a este anuncio luego del acuerdo con los gobiernos de Río Negro y Neuquén que contempla reclamos históricos de ambas jurisdicciones sobre la administración de los recursos hídricos y los beneficios económicos derivados de la generación de energía eléctrica.

"Tras meses de trabajo conjunto, diálogo político y defensa constante de nuestros derechos, Río Negro y Neuquén plasmamos un acuerdo con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Logramos que por fin se incorporen condiciones reclamadas por nuestras provincias desde hace más de 30 años. El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos", expresaron ambos gobiernos provinciales en un comunicado.

Noticias relacionadas

Entre los beneficios más atractivos de este mes se destacan los reintegros diarios en ferias y mercados bonaerenses.

Cómo podés acceder a un 40% de descuento durante toda la semana utilizando Cuenta DNI en agosto 2025

Enterate cuáles son las categorías actuales establecidas por ARCA

Cómo quedan las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025

El dólar oficial tuvo un incio de semana al alza.

El dólar tuvo un leve rebote, pero sigue cerca de los $1.300

Anses confirmó los montos de las jubilaciones para el próximo mes.

Jubilaciones de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 tras el aumento

Anses explicó de qué forma cobrar la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES: qué trámite hay que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

El Gobierno venderá el 90% de las acciones de AySA.

El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA

Rating Cero

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Oriana Sabatini se refirió a la llegada de Dyabala a Boca.

Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 22 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 27 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 36 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 42 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 52 minutos