El Gobierno asegura que cayeron los precios tras la flexibilización en las restricciones para la importación

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, aseguraron que ""los efectos observados en los precios se deben a la eliminación del SIRA y no a otros factores".

El SIRA fue eliminado en diciembre de 2023, con el objetivo de "agilizar el proceso de importación". Más tarde, el Gobierno adoptó medidas similares en esa línea, como la supresión del registro en el Sistema de Capacidad Económica Financiera (CEF), de la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y la flexibilización del "canal rojo normativo" de la aduana, eliminando la obligación de que ciertos productos deban pasar por dicho canal.

El ministerio que conduce Sturzenegger resaltó que "luego de la derogación del SIRA, impulsada durante la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, se observa una caída de los precios de prendas de vestir, blanquería, productos de recreación y electrodomésticos, relativos al IPC".

Además, indicaron que "los efectos observados en los precios se deben a la eliminación del SIRA y no a otros factores" dado que sectores no expuestos al comercio exterior como seguros, seguros médicos y servicios de recreación, "no registraron caídas en sus precios relativos tras diciembre de 2023".