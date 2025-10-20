El Gobierno adjudicó la ampliación del gasoducto Perito Moreno, con una inversión de u$s700 millones

Las obras estarán a cargo de la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS), y permitirán sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas natural de Vaca Muerta, que permitirá ahorrar u$s700 millones anuales en forma de importaciones de combustibles.

La extensión del Gasoducto Perito Moreno facilitará el abastecimiento de gas al Gran Buenos Aires y al Litoral.

El Gobierno adjudicó a la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) las obras para la ampliación del Tramo I del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM) , tras la Licitación Pública Nacional e Internacional GPM N° 1/2025. Las tareas permitirán sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas natural de Vaca Muerta, con una inversión de u$s700 millones que apunta a ahorrar esa suma anual en forma de importaciones de combustibles.

La decisión se implementó a través de la Resolución 397/2025 de la Secretaría de Energía , publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.

La iniciativa incluye nuevos tramos del ducto entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), tres plantas compresoras con 90.000 HP y obras complementarias en el sistema de TGS , que facilitarán el abastecimiento al GBA y al Litoral.

" Con su puesta en marcha, la capacidad total del gasoducto pasará de 21 a 35 millones de metros cúbicos por día garantizando una mayor disponibilidad de gas nacional, menores costos energéticos y un fuerte impulso a la producción en Vaca Muerta", destacaron desde el Gobierno.

También explicaron que, con la finalización de estas obras, la Argentina reducirá de manera significativa la necesidad de importar combustibles líquidos y gas natural, con un ahorro estimado superior a u$s700 millones anuales en la balanza comercial y cerca de u$s500 millones en términos fiscales.

"Al mismo tiempo, la producción incremental de 14 millones de metros cúbicos diarios implicará la perforación de unos 20 nuevos pozos en Vaca Muerta y más de u$s450 millones de inversiones adicionales en instalaciones de acondicionamiento, impulsando el crecimiento del sector energético y de toda su cadena de valor", añadieron.