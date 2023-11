El Gobierno adelantó que trabaja para bajar los impuestos al sector agropecuario

“Lo quiero dejar en claro, Sergio Massa está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos. Quiero llevarle tranquilidad a los productores, no estamos pensando en subir impuestos sino en bajarlos y lo empezamos a hacer hace 90 días” , escribió en su cuenta de Twitter.

Bahillo enumeró las acciones concretas hasta el momento y mencionó: "Bajamos a cero las alícuotas, eliminamos las retenciones a las Economías Regionales, del maní, arroz, vitivinicultura, tabaco, cítricos, y eso son fondos que quedan en el sector por u$s190 millones".

En diálogo con Red Rural, el funcionario comentó que su deber es el de "trabajar en mejorar la estructura impositiva para darle la previsibilidad hacia la rentabilidad que necesita el productor".

Por último, contó más sobre el plan de gobierno que se viene trabajando con el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y detalló: “La idea del Gobierno es no gravar y no incluir en bienes personales a los inmuebles rurales, aclaro para que no haya ninguna confusión, los inmuebles rurales locales en el país no van a ser gravados, en todo caso está está en evaluación los inmuebles rurales en el exterior”.

Sergio Massa confirmó el congelamiento de los impuestos a los combustibles: "Vamos a defender el bolsillo de los argentinos"

Mientras se normaliza el abastecimiento de nafta y gas, el ministro de Economía Sergio Massa anunció el congelamiento de los impuestos a los combustibles. Esta normativa se extendería hasta el 1 de febrero de 2024.

En un mensaje, el candidato presidencial por Unión por la Patria se refirió a la situación y comentó: "Estamos felices de saber que batimos récord de producción y que aumentamos en un 50% la producción en Vaca Muerta. Es uno de los sectores más importante para la estrategia de acumulación de reservas, pero no puede ser a costa del bolsillo de los argentinos".

"Queremos que los argentinos que cargan nafta o usan el transporte público tengan un precio competitivo", indicó Massa, mientras que le tiró un palito a Javier Milei, quien propuso "liberar precio".

Es por eso que planteó: "Vamos a defender bolsillo de los argentinos, cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo, lo haremos. Cada vez que tengamos que plantear firmeza para que no haya abuso en la economía doméstica lo vamos a hacer".

Sobre lo ocurrido con la falta de combustible que se sufrió durante el fin de semana, Massa aseguró que "la situación crítica se ha superado" y habló de "hacer valer el poder del Estado": "Ni por elecciones ni especulación por vencimiento del congelamiento. Tenemos que discutir cuáles son los márgenes que permiten mantener la inversión y cuidar el bolsillo. Me enojé tanto como el resto de los argentinos y espero que no vuelva a pasar".

La medida, que dispone la postergación del cobro de impuestos para el cumplimiento del acuerdo de precios, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

Según publicó Ámbito, "a través del decreto 567/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que 'resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023' comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil".