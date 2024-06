El drama de las empresas: entre la incertidumbre económica y la imposibilidad de acceder a créditos

"Estamos con una tremenda incertidumbre. Han bajado las tasas de los bancos pero no se toman créditos. ¿Cómo uno sostiene hoy ningún proyecto? El mercado no demanda, porque depende del poder adquisitivo de la gente", sostuvo el empresario textil Rodolfo Liberman, propietario de una pyme de la localidad de San Martín.

En diálogo con el móvil de Adrián Salonia para De Una por C5N, señaló que el panorama puede ser aún peor "si se llega a aprobar el famoso capítulo del RIGI de esta Ley de Bases", ya que "implica que los proyectos puedan traer insumos importados sin pagar aranceles y dejaría afuera toda la provisión que hoy hacemos las pymes".

"Hay gran preocupación. Hemos cortado horas extras y se dejó de trabajar los sábados, esto implica una caída en el salario del orden del 35% o 40%. No tenemos demanda y no podemos trasladar el aumento de costos a los precios. El aumento de tarifas es descomunal e injustificado", enumeró.

En ese sentido, Liberman rechazó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró este miércoles que "lo peor ya pasó". "¿En base a qué se dice eso? Son palabras tiradas al viento. Lo peor no pasó, estamos mal, seguimos mal", afirmó.

"Estamos algunas semanas empatando y otras perdiendo, pérdidas que podemos sostener todavía porque tuvimos una cantidad de años con resultado positivo y hemos guardado esas reservas, pero las estamos gastando. Lo peor no pasó porque, mientras no haya un poder adquisitivo demandante, la producción no tiene demanda", explicó.

El empresario consideró que una reforma laboral es "necesaria, pero no urgente", y que "no es momento" de tratarla en el Congreso. "Primero hay que poner dinero en el bolsillo de la gente. Si la gente no compra, el comercio no vende y la industria no produce", señaló.

Además, lamentó que "está clarísimo" que la industria nacional no figura en la agenda del presidente Javier Milei. "Si los que generamos empleo no estamos, no nos tienen en cuenta, hay que preguntarse al servicio de quién está gobernando. No de los argentinos, o por lo menos no del 95% que estamos perjudicados por esta política", subrayó.