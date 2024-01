El campo volvió a cuestionar la suba de retenciones propuesta por Javier Milei: "No es el camino correcto"

“Recordemos que cuando el anterior Gobierno subió las retenciones, hubo un paro de comercialización", expresó Martíns por la mañana en Radio Rivadavia. De todas maneras, destacó la liberación de diversas “barreras” en la exportación y le pidió al la actual gestión que "miren la paciencia que tiene el sector agroindustrial que permite este tipo de cosas”.

En ese sentido, afirmó que en el sector hay una “toma de conciencia muy importante de la situación que tiene la Argentina en lo financiero, lo social y en lo económico”, la cual "cada día se agrava más y creo que todos tenemos la responsabilidad de contribuir”.

No obstante, manifestó que la suba de retenciones prevista en la Ley Ómnibus es un “castigo muy severo” y que en realidad por el contexto actual no es una sorpresa que no haya habido una eliminación de retenciones pero si que el sector no esperaba un incremento de las mismas.

Trigo cosecha campo rural El proyecto legislativo establece una alícuota del 15% en productos de las economías regionales que en la actualidad no tributan o tienen tasas menores. Pixabay

De cara a su tratamiento en el Congreso, el ruralista anticipó que el sector buscará advertir al los diputados y senadores, una vez conformadas las comisiones para explicarle que la suba de las retenciones “no va a tener un impacto en las arcas de la tesorería” sino que, “muy por el contrario, va a perjudicar y mucho a sectores que generan empleo y divisas”.

Qué establece la Ley Ómnibus de Milei sobre las retenciones al campo

El proyecto legislativo establece una alícuota del 15% en productos de las economías regionales que en la actualidad no tributan o tienen tasas menores como en el caso del trigo y el maíz (12%), o la carne vacuna, (9%). En el caso del sector el vitivinícola la suba de retenciones pasa de 5% a 8%.

Asimismo, se incrementa en dos puntos porcentuales la harina y aceite de soja hasta el 33% equiparándolo con el poroto, eliminando de esta forma el diferencial entre el producto industrializado y la materia prima exportada sin procesar.

Las únicas excepciones que establece la Ley Ómnibus son sobre 18 productos y quedan con 0% de retenciones son los sectores: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, frutícola (excluido limón), hortícola, porotos, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana.

“En algunos casos, como podrían ser los cultivos de trigo y maíz, les quita rentabilidad, y en algunas economías regionales, directamente las saca del negocio de exportar”, advirtió Martins sobre el aumento.