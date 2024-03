El Banco Mundial ayudará al Gobierno a fortalecer el gasto social

En tal sentido, manifestó su inquietud por la situación social del país. "La cosa que a mí personalmente me preocupa, es lo que he leído, es lo que he entendido de los analistas, es que la sociedad venía ya muy golpeada. La gente entró en esa crisis con muy pocos recursos y entonces eso hace que haya una fragilidad hoy que puede ser mayor que en otras ocasiones", señaló en el evento que se llevó adelante en el Hotel Four Seasons de la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, hizo alusión a las partidas presupuestarias sobre la ayuda social: "Siempre cuando hay un nuevo gobierno le cuesta al principio poner la máquina en marcha. Eso siempre pasa. Nosotros estamos hablando con el Gobierno para ver cómo podemos ayudar, hacer las cosas más simples. Y estoy con la esperanza de que la máquina se está poniendo en marcha".

También, sobre el dinero que brindará el Banco Mundial al país, admitió que "todavía no saben exactamente" de cuánto será, aunque agregó que cuentan con "un portafolio de más o menos ocho o nueve mil millones de dólares, del cual la mitad todavía está por desembolsar, pero eso se desembolsa en típicamente cuatro años. Históricamente hemos desembolsado más o menos mil millones de dólares por año y esperamos hacer lo mismo en 2024".

El FMI le advirtió al Gobierno que debe revisar el ajuste para que no caiga en los trabajadores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le advirtió al Gobierno de Javier Milei que se debe revisar el brutal ajuste desatado en la gestión libertaria para que no caiga sobre los trabajadores. Así lo afirmó este martes el representante del organismo en la región Rodrigo Valdés al pedir "sostener los esfuerzos para apoyar a los segmentos más vulnerables”. Además, reclamó que los controles cambiarios sean equilibrados “de forma muy cuidadosa”.

Pese a calificar como "impresionante" el programa económico que está llevando a cabo el Gobierno, Valdés advirtió que "el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras".

"El progreso impresionante que se está logrando estabilizar la macroeconomía", manifiesto el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI al inaugurar el Foro “La cooperación para un mundo sostenible” en el IEFA Latam Forum realizado en en el hotel Four Seasons de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí el funcionario detalló que "se logró superávit fiscal en enero y en febrero por primera vez en más de una década. Las reservas internacionales están en reconstrucción y la inflación cae más rápido de lo esperado". Para luego agregar: “Las nuevas autoridades están implementando de forma decisiva un plan de estabilización para restaurar las variables económicas”.

En el mismo sentido, el ex ministro chileno del gobierno de Michele Bachelet aseguró que “este plan se apoya con fuerza en un ancla fiscal estricta que permite lograr superávit fiscal sin necesitar financiación del Banco Central” y aseguró que “de esta forma se está logrando aumentar las reservas y bajar la inflación”.

Luego puntualizó que "las reservas internacionales siguen el camino de su recuperación” y manifestó que “también mejora la brecha cambiaria y el panorama que se abre a futuro es muy alentador”.

Y pese las mejoras en las variables económicas “la herencia recibida es muy pesada y superarla no será fácil” y remarcó que “para poder superar esa situación se requerirán políticas efectivas y de calidad que puedan sostenerse en el tiempo”, consideró Valdes.

En ese sentido, el funcionario estimó que resulta clave “calibrar en forma adecuada los controles cambiarios” y “apoyar a los segmentos más vulnerables de la población para que el ajuste no recaiga en los trabajadores y los sectores productivos”.