Un enviado del FMI se reunió con Luis Caputo y Javier Milei y les reiteró sobre "la calidad del ajuste"

El encuentro se llevó minutos antes de que Milei cerrara el foro "La cooperación para un mundo sostenible" que organizó la International Economic Forum of the Americas (IEFA).

El encuentro se llevó a cabo minutos antes de que Milei cerrara el foro "La cooperación para un mundo sostenible" que organizó la International Economic Forum of the Americas (IEFA) en el hotel Four Seasons de Retiro .