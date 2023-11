El abrazo simbólico de los trabajadores del Banco Central ante la amenaza de cierre de Javier Milei

Así señalaron que "el candidato de La Libertad Avanza plantea un mundo ideal que solo existe en sus libros de texto, libros que ni siquiera son el consenso mayoritario de la profesión sino los de una escuela marginal que postula cosas que no se han aplicado en ningún país del mundo de la manera extrema en la que se propone".

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Todos Sergio Palazzo afirmó que "quienes provenimos de la militancia vemos con mucha preocupación" el avance del libertario Javier Milei y la posibilidad de que llegue al poder.

Por otra parte, alertó sobre todas las promesas que surgen desde el espacio político de La Libertad Avanza. En ese sentido destacó que "todos los partidos democráticos habían salado el tema de que en Argentina había habido terrorismo de estado y hoy aparecen versiones negacionistas de este terrorismo que, al contrario, son reivindicatorias".

A su vez, insistió que tanto los libertarios como los líderes de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, proponen eliminar y exterminar adversario. Sobre eso, el titular bancario advirtió que durante la democracia se nos enseña que a la oposición "se la gana con ideas no eliminándola".

"Han vuelto a circular en varias redes sociales el Falcón Verde. Ese tipo de agresión forma parte de un espacio político cuyo líder es violento y cuya candidata vicepresidenta no solo es violenta sino negacionista y reivindicatoria ella de la dictadura y de los que fue el genocidio de la dictadura; es más le faltó decir en el debate que aspiraba a la libertad de los genocidas. No dijo que no cuando le preguntaron dos veces, así que claramente expresan un sentimiento violento y desde esa violencia pretenden gobernar", afirmó Palazzo por C5N en De Una.

Además agregó: "Uno se imagina que si fueran gobierno, ante un conflicto cualquiera, el conflicto terminará con represión. Eso será ineludible en su Gobierno, si es que lo son ojalá no lo sean".

Palazzo afirmó que Milei es un "tipo absolutamente ignorante" en relación a la decisión de terminar con el Banco Central. "Es un gesto violento y además, ignorante porq

ue hay tres o cuatro países en el mundo que no tienen Banco Central, las mecas capitalistas donde él se refleja todas tienen bancos centrales, reservas de tesoro y entes reguladores", manifestó en relación a la propuesta.

"Pretender no tener un Banco Central no solo es la soberanía monetaria, la soberanía en materia de comercio exterior e interior en todo lo que hace el Banco Central sino también es actuar como facilitador, inclusive de operaciones de lavado de dinero", agregó.

Por último, brindó apoyo político al candidato de Unión por la Patria Sergio Massa. "El debate nos sirvió a los argentinos para demostrar que hay un candidato a presidente que tiene formación, que tiene estructura política, que tiene equipos de gobierno y que tiene proyecto; y otro que solo se ha dedicado con una motosierra a hacer standup en la televisión pero que en el fondo es un violento, él su candidata a vicepresidenta y quienes los acompañan y que llegan inclusive a amenazar periodistas. Esa es la Argentina que ellos proponen en un futuro, la Argentina violenta donde el que piensa distinto no tiene lugar y pareciera que hay que tomar represalias con el que piensa distinto", finalizó.