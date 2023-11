La categórica reflexión de Martín Kohan sobre Javier Milei y La Libertad Avanza: "Es muy violento, dan miedo"

El escritor y docente universitario Martín Kohan sostuvo que es “valido” reabrir temas de discusión en la sociedad, pero criticó la actitud de la Libertad Avanza y su candidato presidencial Javier Milei , a quien definió como "muy violento" , porque “están retomando términos que sirven como intimidación, como cuando una legisladora le dice a una periodista de la televisión pública que si no trabaja bien la va a echar”. "Me dan miedo" , resumió.

"Tengo un dejo de frustración, porque en estos 40 años de democracia no recuerdo que estuviéramos ante un dilema tan alarmante. Los 40 años nos encuentran en un momento penoso, volviendo sobre si hubo o no terrorismo de Estado, si en la ESMA hay que hace un parque para que la gente vaya a entretenerse. Hay que dar la discusión pero también revisar los términos en los que estamos discutiendo", explicó en diálogo con la periodista Lucila Trujillo en C5N.

"Cuando reabrís una discusión que lleva años discutiéndose, mínimamente enterate, tené una noción. Me parece que están retomando términos que sirven como intimidación, como cuando una legisladora le dice a una periodista de la televisión pública que si no trabaja bien la va a echar", afirmó.

En ese punto, añadió que "me dan miedo ellos mismos, no necesito que otro candidato me explique lo que van a hacer, porque lo están diciendo ellos mismos. Repetir el discurso de Massera es un amedrentamiento".

Sobre el ascenso de Milei hasta el balotaje, "hubo un primer tramo de subestimación del showman que medía bien para el show de la violencia. Luego, capas de la sociedad que están en situaciones desesperadas, colocadas en una situación extrema, fueron hacia Milei que es un gran violento. Vino y dijo 'voy a romper todo' y mucho se plegaron a la euforia de una destrucción sin más allá. Tenemos que revisar que los llevó a ese grado de desesperación en donde la destrucción es una descarga".

El escritor criticó además a "quienes sí advirtieron la peligrosidad de Milei pero un día dijeron: 'Pero lo vamos a votar'".

"Ves los ataque de furia que tienen y la violencia que desencadenan y es odio. Hay que desarrollar en la política argentina un espacio de no peronismo sin incurrir en las modulaciones del antiperonismo", concluyó.