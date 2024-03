Dramática situación de las pymes: afirman que la industria está peor que en la pandemia

"Hasta el año pasado el 80% de las pymes que vendían lo hacían para renovar maquinaria. Ahora están vendiendo para poder subsistir pero no hay compradores, entonces esa máquina no vale nada", señaló Mercado.

El especialista con más de 40 años en el rubro inmobiliario contó que desde noviembre del año pasado el empresariado argentino perdió el 50% del valor de su capital en cuanto industria y equipamiento.

"Hoy al industrial argentino le pasó en 90 días lo que le pasó cuando ganó Macri, que apenas asumió dolarizó las tarifas, y con la pandemia. Tienen esa angustia de tener valores de la luz, gas, e impuestos altísimos y con parate de la producción como fue en el momento de la recesión pero lo peor de todo es que ahora no cuentan con Estado que acompañe como lo acompañó ese que pagó parte de los sueldos para que no haya despidos y se paralizaron los aumentos de luz, de gas y los impuestos de alquileres", expresó.

"Se siente un vacío enorme y una desesperación que creo que muchas veces la gente no quiere pensar. Cuando toma la realidad en serio vuelve a su casa con una tristeza enorme. El Gobierno no tira un centro a la producción ni a la industria", agregó el martillero que criticó la decisión del gobierno de Milei de eliminar la ley de Compre Nacional y habilitar la libre importación de productos que se podrían fabricar en el país.

El desolador pronóstico para las pymes

Adrián Mercado aseguró que en los próximos 6 meses va a haber una brutal caída en distintos rubros de la producción. "Las textiles van a ser las primeras empresas en caer. El calzado las segundas. Las terceras van a ser las fábricas de plástico. Las cuartas van a ser las líneas blancas. Las quintas van a ser las autopartistas. Eso va a generar desempleo, desesperación y angustia", vaticinó.