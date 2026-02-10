Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 10 de febrero

+ Seguir en

El oficial operó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación. Un comienzo de semana con un marcado descenso.

El dólar oficial sigue en baja.

El dólar oficial cotizó este martes a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación , luego de una haber caído $10 en la rueda del lunes , en la continuidad de la tendencia bajista con la que terminó la semana pasada. El blue y el mayorista también se movieron a la baja.

Impuesto a las Ganancias: ARCA incorporó retenciones a depósitos en dólares

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade , con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.

En tanto, las reservas brutas internacionales del Banco Central (BCRA) se recuperaron este viernes tras caer fuerte en la jornada previa por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) . Mientras tanto, la autoridad monetaria siguió acumulando divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC): durante el cierre de semana, las reservas crecieron en u$s190 millones, hasta los u$s44.940 millones .

La divisa estadounidense opera a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.405.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.472,81 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1428,83.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.420,50.