Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de junio

En una jornada de feriado por el Día de la Bandera, el oficial minorista mantiene los valores de cierre de viernes: $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación. La semana estuvo marcada por una racha alcista que llevó la divisa a un máximo de cinco meses.

El dólar cotiza arriba de los $1.400.

El dólar oficial minorista cotiza este sábado feriado por el Día de la Bandera a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales . La divisa viene de atravesar una semana al alza donde volvió al mismo nivel nominal que había alcanzado el 14 de enero.

El dólar no afloja: cerró una semana al alza y llegó a un máximo de cinco meses

En tanto, el dólar mayorista, referencia del mercado, se comercializa a $1.461 y acumuló una suba de 3,1% en junio, debido a una menor liquidación de divisas del sector agropecuario. Entre los paralelos, y sin la referencia del mercado estadounidense, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.494,42 y el MEP lo hace a $1.479,01.

Detrás del retroceso aparecieron cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

El dólar oficial atravesó una semana marcada por la racha alcista.

La divisa estadounidense cotiza a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.461.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.494,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.479,01.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.469 para la compra y $1.470 para la venta.