Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de septiembre

El oficial opera a $1426,69 para la compra y $1479,81 para la venta, con expectativa por la reacción de los mercados al anuncio del Presupuesto 2026 por parte de Javier Milei.

El dólar oficial sigue bajo alta presión en las semanas previas a las elecciones legislativas nacionales.

El dólar oficial sigue bajo alta presión en las semanas previas a las elecciones legislativas nacionales.

El dólar oficial cotiza este martes a $1426,69 para la compra y $1479,81 para la venta, luego de un inicio de semana al alza que siguió a otra al rojo vivo, con casi $100 de suba que lo dejaron cerca del techo de la banda. Para esta jornada se espera la reacción de los mercados al anuncio del Presupuesto 2026 a cargo del presidente Javier Milei. Por otro lado, la divisa en el Banco Nación vuelve a subir y opera a $1.475, mientras que el blue también trepa y se comercializa en torno a los $1.455.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
El dólar volvió a subir en la previa del anuncio del Presupuesto

En las primeras operaciones de este lunes, el Banco Central (BCRA) salió a intervenir en el mercado con una postura vendedora que se refleja en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), a ponerle techo al tipo de cambio en $1.470 con aproximadamente $100 mil millones, según refirió Ámbito. De esta manera, el dólar siguió con una fuerte demanda del mercado que obliga al BCRA a intervenir para evitar que perfore la banda cambiaria.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Esto contradice también sus propias palabras expresadas a finales de agosto, donde negaba que el Gobierno haya estado usando los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional para intentar controlar la suba de la divisa estadounidense, algo finalmente blanqueado este martes.

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $419,53 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.426,69 para la compra y $1.479,81 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1425 para la compra y $1475para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.467.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.500,53, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.488,06.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1480.

