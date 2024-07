Diego Giacomini acusó a Javier Milei de socialista y dijo que la inflación volverá a aumentar

"Las políticas económicas dirigistas que aplica el gobierno son inconsistentes", señaló el ex amigo y ex socio de Javier Milei.

El economista, ex amigo y ex socio de Javier Milei, Diego Giacomini, criticó el plan económico del Gobierno y aseguró que la inflación volverá a aumentar en los próximos meses.

"Si la economía real no responde, el programa va a terminar siendo inconsistente", expresó Giacomini quien indicó que el Gobierno no tiene datos positivos para mostrar en estos 7 meses de gestión

"Nos quieren hacer festejar la inflación del 5% cuando la inflación terminará teniendo forma de U. Ahora está bajando, encontrará un piso que no puede quebrar, eso hará que aumenten las expectativas de devaluación, suben los dólares paralelos, y vuelve a subir la inflación" auguró.

El economista recordó que en marzo había manifestado que si el Gobierno no levantaba el cepo en los primeros meses de gestión iba a aumentar el costo de la medida haciendo que cada vez sea más difícil y riesgoso levantarlo y con menores probabilidades de éxito.

Acto seguido expresó que el Gobierno está haciendo lo que llamó un "socialismo monetario".

"Se habla que una política económica que es socialista cuando el gobernante construye en su cabeza una idea de sendero temporal de determinadas variables y que él tocando determinados instrumentos de política económica va a hacer que esas variables vayan teniendo un determinado valor para después ir tomando más medidas de política económica", explicó.

"El dijo que quería que la inflación baje a 2, el crawling peg a 2, bajar la tasa de interés a 2 porque si eso se produce lo más probable es que los argentinos van a tener que escupir dólares porque los pesos van a ser escasos y entonces va a bajar el tipo de cambio paralelo hasta converger y coincidir con el dólar oficial. Es una economía dirigista", agregó.

Luego señaló que la teoría austriaca es la que demuestra que el socialismo "está condenado a fracasar".

"Las políticas económicas dirigistas que aplica el gobierno son inconsistentes. A medida que pase el tiempo los supuestos logros que se iban a ir alcanzando no aparecen. La recuperación en forma de V no aparece, levantar el cepo no aparece. Lo que se hace cada vez más evidente son los costos que la macroeconomía tiene que pagar", puntualizó.

"El gobierno con estas políticas en vez de acercarse se alejan de los objetivos y los costos en lugar de disminuir aumentan. La política termina fracasando y termina siendo abandonada", añadió.

Por último, Giacomini sostuvo que Milei está bastardeando al liberalismo y está haciendo todo lo contrario a lo que decía antes de asumir a su cargo. "Le está dando la espalda a todo lo que dijo que iba a hacer en campaña y no hizo. No cerró el Banco Central, no dolarizó, no abrió el cepo, no bajó impuestos, manipula los precios", remarcó.