Deuda: el Gobierno absorbió pesos del mercado y pateó vencimientos más allá de 2027 En medio de la suba del riesgo país, el Ministerio de Economía descartó la emisión de bonos en dólares y logró renovar el 136% de los vencimientos apelando a títulos de más largo plazo y a una fuerte absorción de pesos. Por Agregar C5N en









El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Ministerio de Economía logró colocar $6,61 billones en su última licitación de deuda tras recibir ofertas por $9,49 billones, lo que representa una tasa de refinanciación (rollover) del 136,14% sobre los $4,85 billones de vencimientos que afrontaba el Tesoro. Con este resultado, el Palacio de Hacienda obtuvo un financiamiento neto de $1,75 billones, en un esfuerzo por aspirar el excedente de pesos existente en el mercado y reforzar la estrategia de absorción monetaria del Gobierno.

El dato más relevante de la jornada fue el cambio de estrategia oficial al volver a emitir instrumentos con vencimientos posteriores a 2027 y 2028, buscando diferir la carga financiera más allá del actual mandato presidencial y aplacar los temores del mercado sobre la acumulación de compromisos en el corto plazo. En ese marco, el 60% del total adjudicado se concentró en títulos de mayor plazo, destacándose el bono dual CER/TAMAR TXMD9 a diciembre de 2029 por $1,70 billones (a una TIREA de 6,99% sobre inflación) y la letra TMG28 por $1,16 billones a tasa TAMAR más un margen del 9,32%.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $6,61 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,49 billones.

Esto significa un rollover de 136.14% sobre los vencimientos del día de la fecha.



LECAP a:

29/01/27 (S29E7) -… pic.twitter.com/2OqeUvq3sT — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 14, 2026 No obstante, la demanda de corto plazo continuó concentrándose fuertemente en la Letra Capitalizable (LECAP) con vencimiento en enero de 2027 (S29E7), la cual acaparó $2,71 billones, representando el 41% del total colocado a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 2,04% y una TIREA del 27,47%. Al mismo tiempo, se adjudicaron $1,04 billones en la letra dual TAMAR/dollar-linked TMVE8, un título codiciado por entidades bancarias al no computarse dentro de la Posición Global Neta de Moneda Extranjera y brindar cobertura ante eventuales variaciones del tipo de cambio oficial.

Por otra parte, ante el incremento del riesgo país y la consecuente suba en los rendimientos que exige el mercado, el Gobierno decidió retirar de la oferta la licitación del Bonar 2029 (AO29) en dólares, cuya tasa implícita ronda el 12% anual. Asimismo, la conducción económica excluyó por cuarta licitación consecutiva las emisiones hard dollar y dejó de ofrecer títulos dollar-linked puros, postergando la prueba de la cobertura cambiaria para finales de mes, cuando expiren más de $8 billones en vencimientos del título D30O6.

En cuanto al impacto real sobre la liquidez del sistema financiero, analistas explicaron que el efecto de la absorción neta de $1,75 billones quedó parcialmente atenuado por una recompra previa de títulos efectuada por el Tesoro por un monto cercano a $1 billón. Esta maniobra devolvió pesos al circuito bancario para amortiguar la presión sobre las tasas de interés y acomodar la liquidez generada por las crecientes compras de divisas por parte del Banco Central.