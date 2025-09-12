30% de ahorro y hasta $40.000 de reintegro: cómo es la promoción para cargar nafta en septiembre 2025 Este mes trae nuevos incentivos en combustibles. Bancos y apps lanzaron rebajas semanales para aliviar el gasto. Por







Estas promociones permiten aliviar el costo de la nafta y el gasoil: Freepik

Con la llegada de septiembre, llenar el tanque puede resultar más económico gracias a una importante cantidad de promociones que ofrecen estaciones de servicio, bancos y billeteras digitales. Los descuentos alcanzan el 30% y los reintegros acumulables llegan hasta $40.000, según la entidad y el medio de pago elegido.

Los beneficios abarcan a las principales petroleras del país, entre ellas YPF, Shell, Axion y Puma Energy, y se aplican tanto a compras presenciales como a operaciones a través de sus aplicaciones móviles. De esta manera, los conductores pueden acceder a ahorros significativos cada semana, aprovechando las distintas combinaciones de días, bancos y topes de reintegro.

nafta 3 Cómo son los descuentos para cargar nafta en septiembre 2025 Durante todo septiembre, las estaciones de servicio más importantes lanzaron promociones con rebajas y devoluciones que permiten aliviar el costo de la nafta y el gasoil:

YPF : con la app oficial se accede a un 10% en Infinia los lunes (tope $15.000 mensual), 6% todos los días entre las 0 y 6 hs sin límite, y un 5% adicional para socios ACA (tope $11.500). En bancos, destacan los miércoles de Macro (20% con Visa Platinum y 30% con Selecta Signature), los jueves de Santander (20% más un 10% adicional en “Sorpresa”), y beneficios en Galicia, Ciudad, Nación, Comafi, ICBC e Hipotecario con distintos porcentajes y topes.

: con la app oficial se accede a un 10% en Infinia los lunes (tope $15.000 mensual), 6% todos los días entre las 0 y 6 hs sin límite, y un 5% adicional para socios ACA (tope $11.500). En bancos, destacan los miércoles de (20% con Visa Platinum y 30% con Selecta Signature), los jueves de (20% más un 10% adicional en “Sorpresa”), y beneficios en Galicia, Ciudad, Nación, Comafi, ICBC e Hipotecario con distintos porcentajes y topes. Shell: a través de Shell Box, los miércoles hay 10% en V-Power (tope $4.000 semanal). Además, se suman acuerdos con Nación (25% con MODO, hasta $20.000 mensual), Ciudad, Galicia, Comafi y la tarjeta 365. Los clientes de Jumbo+ y Vea Ahorro también cuentan con un 10% adicional los jueves.

Nafta Axion ofrece un 10% de descuento diario, con un tope mensual de $15.000 Axion Axion Energy : con la app ON se obtiene un 10% los lunes y viernes en Quantium (tope hasta $7.500 según nivel). Entre las alianzas bancarias sobresalen Nación, Ciudad, Galicia, Comafi, BBVA y Banco del Sol, con rebajas que van del 10% al 20% y topes de hasta $40.000 mensuales en clientes premium.

: con la app ON se obtiene un 10% los lunes y viernes en Quantium (tope hasta $7.500 según nivel). Entre las alianzas bancarias sobresalen Nación, Ciudad, Galicia, Comafi, BBVA y Banco del Sol, con rebajas que van del 10% al 20% y topes de hasta $40.000 mensuales en clientes premium. Puma Energy : mediante la app Puma Pris, los miércoles ofrecen 10% en Súper, Premium e Ion Diesel, con la posibilidad de acumular puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000. También participan Galicia y Comafi con promociones adicionales.

: mediante la app Puma Pris, los miércoles ofrecen 10% en Súper, Premium e Ion Diesel, con la posibilidad de acumular puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000. También participan Galicia y Comafi con promociones adicionales. Otros bancos: entidades como Credicoop, Naranja X, Patagonia y Columbia extienden beneficios de hasta el 25% en diversas estaciones, con topes semanales y mensuales que en algunos casos superan los $15.000.