30% de ahorro y hasta $40.000 de reintegro: cómo es la promoción para cargar nafta en septiembre 2025

Con la llegada de septiembre, llenar el tanque puede resultar más económico gracias a una importante cantidad de promociones que ofrecen estaciones de servicio, bancos y billeteras digitales. Los descuentos alcanzan el 30% y los reintegros acumulables llegan hasta $40.000, según la entidad y el medio de pago elegido.
Los beneficios abarcan a las principales petroleras del país, entre ellas YPF, Shell, Axion y Puma Energy, y se aplican tanto a compras presenciales como a operaciones a través de sus aplicaciones móviles. De esta manera, los conductores pueden acceder a ahorros significativos cada semana, aprovechando las distintas combinaciones de días, bancos y topes de reintegro.
Cómo son los descuentos para cargar nafta en septiembre 2025
Durante todo septiembre, las estaciones de servicio más importantes lanzaron promociones con rebajas y devoluciones que permiten aliviar el costo de la nafta y el gasoil: