ANSES inició el pago de las APU: hasta qué día de febrero 2026 puedo recibir la prestación

El organismo activó el cronograma con montos actualizados. El cobro se extiende hasta marzo según la quincena asignada.

La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha el calendario de pagos de las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a febrero de 2026, un beneficio económico que se entrega por única vez ante determinados acontecimientos familiares.

Estas asignaciones alcanzan a distintos grupos de beneficiarios del sistema previsional y social, y se actualizan de manera periódica en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el segundo mes del año, el ajuste aplicado es del 2,84%, de acuerdo con el dato de inflación de diciembre de 2025 difundido por el Indec.

Con los valores ya definidos y el cronograma confirmado, ANSES habilitó el pago tanto para quienes realizaron el trámite en la primera quincena como para quienes lo hicieron en la segunda, extendiendo el período de cobro hasta mediados de marzo.

Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a personas que se encuentran dentro del sistema de protección social. Pueden solicitarlas:

El otorgamiento está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por ANSES y a la presentación de la documentación correspondiente al hecho declarado.

Montos de la APU de ANSES en febrero 2026

Con el aumento del 2,84% aplicado para febrero, los valores actualizados de las Asignaciones de Pago Único quedaron fijados de la siguiente manera:

Asignación por nacimiento: $75.207

Asignación por adopción: $449.688

Asignación por matrimonio: $112.612

Estos montos se abonan por única vez y no requieren una gestión mensual posterior, ya que el sistema funciona de forma automática una vez aprobado el trámite.

APU ANSES Este mes, gracias a la Ley de Movilidad, varias prestaciones reciben un aumento del 27,18%, entre ellas las Asignaciones Familiares

APU de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

El pago de las Asignaciones de Pago Único se organiza por quincenas y no depende de la terminación del DNI. Para febrero, el cronograma es el siguiente:

Primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo

Segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo

Dentro de ese período, cada beneficiario puede consultar la acreditación del monto correspondiente a través de la plataforma Mi ANSES.