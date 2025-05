Cuenta regresiva: las fechas importantes del aguinaldo de ANSES en junio 2025

El bono extraordinario de $70.000 que reciben los beneficiarios de la mínima no forma parte del haber permanente y no se considera para calcular el aguinaldo. Solo se utiliza el importe del haber actualizado correspondiente a la prestación que recibe el beneficiario (jubilación, pensión, PUAM, etc.).

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES

El aguinaldo, conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se calcula sobre el haber mensual más alto percibido entre los meses de enero y junio.

Como junio tendrá un aumento del 2,8% por la nueva fórmula de actualizaciones, será el mes tomado como base para calcular el 50% correspondiente.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en junio 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número de DNI de cada titular, y se acredita todo junto: haber mensual, aguinaldo y bono de refuerzo en el caso de los jubilados de la mínima.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 9 de junio

DNI terminados en 1: 10 de junio

DNI terminados en 2: 11 de junio

DNI terminados en 3: 12 de junio

DNI terminados en 4: 13 de junio

DNI terminados en 5: 17 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 23 de junio

Jubilados que superan la mínima