Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 3 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 3 de septiembre de 2024 con respecto a Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento
Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la culminación de DNI, hasta el 10 de septiembre.