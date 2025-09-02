2 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 3 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 3 de septiembre de 2024 con respecto a Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

La Anses informó que los pagos de la Prestación por Desempleo de septiembre van del 19 al 25 del mes, según la terminación del DNI.
Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la culminación de DNI, hasta el 10 de septiembre.

Cazzu denunció públicamante a Christian Nodal porque no la dejó viajar con su hija: "Yo trabajo de lo mismo que él"

