Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 3 de septiembre La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.







El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 3 de septiembre de 2024 con respecto a Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.