Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social abrió nuevamente la inscripción. Todo lo que hay que saber. Por







El Programa Hogar garantiza un subsidio al gas envasado para familias sin conexión a la red natural. ANSES

La Anses abrió la inscripción para el Programa Hogar correspondiente a noviembre de 2025.

El beneficio cubre hasta el 80% del costo de la garrafa para hogares de bajos ingresos.

Los requisitos varían según los ingresos y la ubicación geográfica del domicilio.

El trámite se realiza de forma online desde Mi Anses, sin necesidad de ir a una oficina. El Programa Hogar que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa activo en noviembre de 2025. Este plan, implementado junto a la Secretaría de Energía, busca que los hogares sin acceso al gas natural puedan acceder a garrafas a un valor subsidiado. La medida representa una ayuda clave frente al aumento del costo de los servicios básicos.

Hogar Anses La inscripción se completa desde Mi Anses, sin necesidad de acudir a oficinas. ANSES Requisitos del Programa Hogar de ANSES Para poder acceder al subsidio, ningún integrante del grupo familiar debe contar con servicio de gas natural a su nombre ni estar registrado dentro de la Tarifa Social de Gas. En lo referente a los ingresos, el total familiar no puede exceder los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si en la vivienda habita una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía hasta 3 SMVM.

En las provincias patagónicas —La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones— rigen topes diferenciados: 2,8 SMVM para hogares sin CUD y 4,2 SMVM cuando hay una persona con discapacidad. El subsidio puede cubrir hasta el 80% del costo de la garrafa, de acuerdo con la ubicación geográfica y la época del año.

Cómo inscribirme al Programa Hogar de ANSES La inscripción al Programa Hogar se realiza de forma 100% digital, sin necesidad de asistir a una oficina. Para hacerlo, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados. Seleccionar en el menú la opción “Programas y Beneficios” → “Solicitar Tarifa Social” → “Programa Hogar”. Completar el formulario digital y descargar el comprobante de solicitud. ANSES Los ingresos familiares no deben superar los 2 SMVM, con topes especiales en la Patagonia. ANSES De este modo, el trámite se realiza en pocos minutos y permite acceder a una asistencia esencial para los hogares que dependen del gas envasado.