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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo y Progresar, este jueves 25 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 25 de junio de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

En este calendario, se especifica el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este jueves 25 de junio con DNI terminado en 4 y 5.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera (a partir del 9 de junio) y de la segunda quincena (estos a partir del 22 de junio) pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los DNI.

Desempleo Plan 1

Los titulares de Desempleo Plan 1 podrán cobrar su asignación por junio este jueves 25 de junio con DNI terminado en 8 Y 9.

ANSES: Progresar

El organismo oficial detalló que los titulares de la asignación Progresar percibirán sus montos con DNI terminado en 2 y 3 cobrarán este jueves 25 de junio.

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