24 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 25 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 25 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Con el aumento del 2,3%, la AUH por tres hijos suma un pago de $293.922.
Te puede interesar:

AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en diciembre 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que superen el mínimo podrán cobrar este martes 25 de noviembre con DNI finalizado en 2 y 3.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes 25 de noviembre con DNI terminado en 9.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 percibirán sus haberes este martes por ventanilla.

ANSES: Desempleo

El organismo detalló que quienes perciban la prestación por Desempleo Plan 1, con DNI terminado en 2 y 3 cobrarán su montos este martes 25 de noviembre de 2025.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La suma combinada eleva el ingreso mensual a $150.224 en diciembre de 2025.

ANSES paga $150.224 por 2 prestaciones en diciembre 2025: de qué se trata

En diciembre, el ingreso final combinado para dos hijos asciende a $277.884.

AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en diciembre 2025

Anses difundió los montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre.

AUH más Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en diciembre 2025

Anses dio detalles sobre el pago del bono de $70.000 en diciembre.

Qué pasará con el bono de ANSES en diciembre 2025

Anses explicó quiénes cobran aumento, aguinaldo y un extra en diciembre.

Aumento, aguinaldo y extra de ANSES: quiénes cobran más dinero antes de Navidad

Los valores se acreditarán según el calendario habitual de Anses.

Este es el monto que cobrarán los titulares de la PNC de ANSES con aumento, bono y aguinaldo en diciembre 2025

Rating Cero

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Damián Betular / Sofi Martínez

Tensión en "MasterChef Celebrity": el picante cruce que tuvieron Sofi Martínez y Damián Betular

James Chambers nació en Somerton, cerca de Montego Bay, en 1944.
play

A los 81 años, murió Jimmy Cliff, una leyenda del reggae

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.
play

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

TNT y Flow confirmaron la segunda temporada de Viudas Negras, con Malena Pichoy y Pilar Gamboa

Confirmado: anuncian la segunda temporada de Viudas Negras con Malena Pichot y Pilar Gamboa

últimas noticias

play
Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Hace 5 minutos
La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

La Ciudad ya impidió el ingreso a 57 deudores de cuotas alimentarias en estadios y recitales

Hace 18 minutos
La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

Video: una monja se puso a dirigir el tránsito en pleno centro de Roma

Hace 23 minutos
La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

La imagen del Gobierno crece tras las elecciones y marca su mejor nivel del año

Hace 42 minutos
La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Hace 44 minutos