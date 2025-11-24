Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 25 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 25 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que superen el mínimo podrán cobrar este martes 25 de noviembre con DNI finalizado en 2 y 3.

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes 25 de noviembre con DNI terminado en 9.

El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9 percibirán sus haberes este martes por ventanilla.

El organismo detalló que quienes perciban la prestación por Desempleo Plan 1 , con DNI terminado en 2 y 3 cobrarán su montos este martes 25 de noviembre de 2025.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento percibirán sus montos con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.