Marvel tendría definido al villano para Spider-Man Brand New Day: quién sería el antagonista de Tom Holland







El rodaje de Spider-Man 4 sigue regalando sorpresas, y la última podría ser de esas que encienden todas las alarmas de los fans del trepamuros. Desde Glasgow, donde se están grabando algunas de las escenas más espectaculares de la película, ha llegado un informe que apunta a la presencia de un villano clásico que no muchos esperaban ver en esta historia. No está confirmado, pero las pistas son lo bastante jugosas como para que no podamos dejar de pensar en ello.

Todo comenzó con una secuencia de persecución que ya de por sí sonaba de locura: Spider-Man persiguiendo a The Punisher, que conduce un tanque, mientras The Scorpion intenta escapar. Hasta ahí, bastante explosivo. Pero, según un testigo que estuvo en el set, hubo un momento en el que un segundo vehículo, con una forma muy particular en la parte frontal, entró en escena. La descripción es tan específica que cuesta ignorarla: la estructura parecía la cabeza de un rinoceronte. Sí, justo lo que estás pensando.

Quién sería el villano de Spider Man 4, la próxima producción de Marvel La idea de que Rhino aparezca en Spider-Man 4 no suena descabellada. El personaje, uno de los enemigos más corpulentos y temibles del trepamuros, ya ha tenido presencia en el cine, aunque con resultados, digamos que discutibles. Su primera incursión fue en The Amazing Spider-Man 2, donde interpretado por Paul Giamatti dejó más memes que momentos memorables. Después, el personaje regresó brevemente en Kraven the Hunter, pero tampoco logró dejar huella.

spider 4 En los cómics de Marvel, Rhino, cuyo nombre real es Aleksei Sytsevich, es un criminal ruso que se somete a un experimento para ser recubierto con un traje blindado que le otorga fuerza sobrehumana y una resistencia casi impenetrable. Su aspecto, como no podía ser de otra forma, imita la piel y el cuerno de un rinoceronte. Aunque no es precisamente un genio del crimen, su brutalidad y lealtad a ciertos capos lo han convertido en un enemigo recurrente de Spider-Man, y también en una pieza clave de grupos como los Seis Siniestros.

Si la información que llega desde el set es cierta, esta versión de Rhino podría tener un enfoque diferente, adaptado al tono más callejero que parece que tendrá Spider-Man 4. No hablamos de un villano cósmico ni de una amenaza interdimensional, sino de un adversario físicamente imponente que pueda poner contra las cuerdas a Peter Parker en un terreno más físico y urbano.

Desde hace semanas, Spider-Man 4 está rodando secuencias de acción en Glasgow, aprovechando las calles de la ciudad para recrear escenas de persecución, explosiones y combates cuerpo a cuerpo. Los reporteros locales han documentado cada momento, y en esta ocasión, el medio Glasgow World fue el que dio la pista del “vehículo con cabeza de rinoceronte”. En la escena, el tanque que conduce The Punisher es perseguido por este misterioso segundo vehículo, lo que añade una capa más a una secuencia que ya sonaba caótica. Aunque algunos sugieren que podría tratarse simplemente de un elemento de atrezzo o de un equipo de cámara camuflado, la forma tan específica del “cuerno” hace que la especulación sobre Rhino sea inevitable. rhino