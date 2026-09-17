17 de septiembre de 2026 Inicio
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Crisis económica: el riesgo de recesión subió al 82% en agosto

El Índice Líder, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, aumentó un punto porcentual respecto de julio.

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Crisis económica: el riesgo de recesión subió al 82% en agosto

Crisis económica: el riesgo de recesión subió al 82% en agosto

La probabilidad de que la economía argentina ingrese en una fase recesiva durante los próximos meses aumentó al 82% en agosto, de acuerdo con el Índice Líder (IL) elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella.

La revisión se realizará antes de un vencimiento de u$s803 millones con el organismo.
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El registro representó una suba de un punto porcentual frente al 81% de julio y cortó la mejora que había mostrado el indicador durante el mes anterior. A comienzos de 2026, la estimación había alcanzado el 99% y luego comenzó a descender, aunque se mantuvo en niveles elevados.

El Índice Líder está diseñado para anticipar cambios en la tendencia de la actividad económica a partir de diez variables económicas y financieras. Su evolución busca ofrecer una señal previa respecto del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el Indec.

En agosto, el indicador registró una baja de 0,27% mensual en su versión desestacionalizada y quedó en 122,45 puntos. En la comparación interanual, el retroceso fue de 1,05%.

La serie tendencia-ciclo, que permite suavizar las variaciones de corto plazo, también tuvo un comportamiento negativo. Se ubicó en 123,66 puntos, con una caída de 0,32% frente a julio y de 2,28% en relación con agosto de 2025.

Otro dato del informe fue el deterioro del Índice de Difusión, que pasó del 50% en julio al 30% en agosto. Esto significa que solo tres de las diez variables que integran el Índice Líder presentaron mejoras significativas durante el mes: el agregado monetario M1, el precio FOB de las habas de soja y las ventas de autos a concesionarios.

¿Argentina se encuentra en recesión?

La estimación de la Universidad Di Tella no significa que la economía ya se encuentre en recesión. Según la metodología del indicador, esa situación se determina cuando la serie tendencia-ciclo del EMAE acumula seis caídas mensuales consecutivas, equivalentes a dos trimestres de contracción.

El dato se conoce mientras se espera la próxima medición oficial de actividad. El último registro disponible corresponde a junio, cuando el EMAE había avanzado 0,9% respecto de mayo y 2,7% en la comparación interanual. El Indec publicará el dato correspondiente a julio el próximo 24 de septiembre.

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