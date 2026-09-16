La UIA le pidió al Gobierno medidas para la aliviar la crisis de las pymes

La Junta Directiva de la entidad mantuvo un encuentro donde abordaron la problemática del sector y reclamó por cambios impositivos, facilidades para pagar la energía y menor carga sobre el crédito.

La Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvo un encuentro el martes donde le presentó al Gobierno una serie de medidas para aliviar la dificil realidad del sector , que en julio registró una caída interanual del 4,9% y 5% respecto al mes previo. Durante el encuentro, la Junta Directiva de la entidad analizó la problemática y reclamó frenar los embargos, reducir impuestos y bajar el costo de la energía.

"Los representantes de distintos sectores y regiones de la industria expresaron su preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la caída en el empleo y la persistencia de los costos que restan competitividad a la producción", señaló la UIA en el documento.

El detalle de la caída por sectoriales, marca que 12 de los 16 rubros que componen el Índice de Producción Industrial (IPI) sufrieron mermas respecto a julio del año pasado, y 15 lo hicieron en la comparación mensual. La refinación de petróleo fue la única que mostró una suba en dicho período.

Ante este escenario, la UIA remitió a la Subsecretaría PyME un documento técnico con propuestas para aliviar las dificultades que sufren las pymes.

Algunas de ellas refieren a la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación ARCA para pyme s, el diferimiento de vencimientos impositivos (IVA) de 180 días para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y la postergación de Contribuciones Patronales para economías regionales, además de una agilización en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

"Cabe recordar que la presión fiscal formal en la Argentina es de 56%, récord en el mundo. La industria produce bienes transables que compiten con el mercado internacional, y por lo tanto requieren tener una presión fi scal similar a la de los productos que vienen de países donde esa presión es normal", detallaron.

Respecto al financiamiento productivo, agregaron: "Sería positivo limitar la carga tributaria sobre el crédito y eliminar por completo los impuestos en las operaciones de refinanciación de pasivos".

"La presión tributaria sobre la intermediación financiera -IVA a nivel nacional, Ingresos Brutos y Sellos a nivel provincial, y una creciente proliferación de tasas municipales- eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo, lo que lleva una TNA de referencia del 35% a un CFT de 41,4% (aproximadamente 6,4 puntos porcentuales adicionales), en promedio. Este sobrecosto agrava el acceso al fi nanciamiento en un contexto de baja profundidad crediticia y elevada morosidad empresarial", completaron.