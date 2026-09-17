17 de septiembre de 2026 Inicio
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Otra empresa que quiebra y deja más empleados en la calle: "No cobramos desde julio"

Una metalúrgica de Lanús cerró y en total son 60 empleados que reclaman el pago de dos meses de salarios. La situación afecta especialmente a los empleados con mayor antigüedad. “Que los dueños se hagan responsables, nos desvinculen o indemnicen. No nos pueden tener en in limbo legal para ver cuánto aguantamos los trabajadores”, reclaman.

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La fábrica está sin actividad y los empleados aseguran que no tienen garantizados sus aportes de jubilación y obra social.

En medio de la crisis de la industria metalúrgica, los empleados de la histórica empresa Vaspia S.A.I.C., en Lanús Este, reclaman el pago de salarios, aguinaldo y aportes jubilatorios adeudados desde julio. “Siguen jugando con nosotros”, lamentan por la falta de respuestas en el pago.

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La situación afecta especialmente a los trabajadores con mayor antigüedad, de los cuales muchos llevan más de dos décadas trabajando en el lugar y dependen de esos ingresos para mantener a sus familias.

“Desde julio que no percibimos nada. Es triste la situación y es un momento muy difícil”, indicó emocionado un trabajador, Oscar, en diálogo con Adrián Salonia en La Mañana por C5N y agregó: “Me pone mal la situación y ya no sabemos más qué hacer. Gracias a los medios que vinieron pudimos tener una charla en el Ministerio, pero están jugando con nosotros. Hubo un acuerdo donde ayer deberíamos haber cobrado algo para sostenernos y nada. Se siguen burlando, se siguen riendo en nuestra cara”.

De acuerdo a lo estipulado, los trabajadores tendrán una nueva reunión el próximo martes para determinar si finalmente la empresa cierra o no. “Hay que ver qué se define porque estaba en tratativas con otra empresa, pero ya no le creemos a nadie”, indicó.

La planta realiza fundición y extrusión de latón y bronce, fabrica válvulas para garrafas y barras utilizadas por tornerías y empresas de grifería. Sin embargo, si bien las máquinas están prendidas, los motores de la fábrica están apagados.

La apertura de las importaciones es uno de los motivos por el cual comenzó la crisis en la fábrica metalúrgica de zona sur. “Nos mató, sinceramente. Vos no podes competir con lo que producen los chinos. Esto es muy artesanal todo. Si bien tenemos máquinas de última generación no podemos competir con ellos”, agregó Gabriel, quien está en el lugar hacer 20 años.

Tratamos de subsistiendo con la ayuda de familiares, de amigos. Queremos cobrar y que se termine. Esto es una angustia terrible, no se puede seguir así. Queremos que nos indemnicen y traten de arreglar con nosotros. Alguna solución nos tiene que dar”, indicó otro trabajador y en esa línea otro compañero agregó: “Que los dueños se hagan responsables, nos desvinculen o indemnicen. No nos pueden tener en in limbo legal para ver cuánto aguantamos los trabajadores”.

La dura respuesta del dueño de la empresa ante el reclamo de los trabajadores: “Yo no se nada”

Uno de los accionistas mayoritarios de la metalúrgica, Cristian Palombo, tuvo una breve conversación en vivo por C5N con los empleados, pero cuando el delegado de la firma Vaspia, Pablo Gamboa se presentó el dueño de la fábrica cortó el llamado.

Sin embargo, unos minutos más tarde volvió a llamar al teléfono e hizo su descargo en el reclamo: “Yo no sé nada, papi, porque yo cedí las acciones a fin de año pasado, por eso no entiendo por qué se la agarran conmigo si yo no tengo nada”. Según detalló, sus acciones se las cedió a “Xavier Pisolo y a los otros socios que tenía” ya que “Vaspia no me daba un mango”.

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