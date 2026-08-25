25 de agosto de 2026 Inicio
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Cerró una reconocida librería de Belgrano por la caída de las ventas, aumento de precios y endeudamiento

Berenice y Rubén, responsables del local, decidieron bajar la persiana y hasta el 29 de agosto liquidarán el stock. Luego, continuarán con la venta online.

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La caída de las ventas dificultaron afrontar los costos del local. 

La caída de las ventas dificultaron afrontar los costos del local. 

Después de ocho años, Berenice y Rubén decidieron cerrar las puertas de En el viento libros, la librería que sostuvieron durante años en el barrio porteño de Belgrano. La caída de las ventas, el aumento de las deudas y la dificultad para afrontar los costos llevaron al negocio a una situación que, según explicaron, se volvió imposible de sostener.

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El local de Mendoza 2620 permanecerá abierto hasta el sábado 29 para liquidar el stock. Durante septiembre, la pareja continuará vendiendo ejemplares a través de las redes sociales y posteriormente tiene previsto poner en funcionamiento una página web para mantener la actividad por internet.

Rubén explicó que el momento más crítico comenzó a fines de 2025. "El punto de quiebre se da a partir de diciembre del 2025, donde comparándolo con diciembre del 2024 las ventas habían caído en cantidad de ejemplares en un 60%", señaló.

El impacto también se refleja en la cantidad de libros que necesita vender para cubrir los gastos. "Hace dos años tenía que vender 300 ejemplares y con eso podía sostener los costos de la librería y de mi casa. Hoy tendría que estar vendiendo 600 y estoy vendiendo menos de 150", contó.

Según relató, el deterioro de las ventas derivó en una acumulación de obligaciones que terminó por afectar las finanzas del negocio. "Hace un año empezaron a armarse las ruedas de las deudas y atrasos en alquiler, expensas, con los bancos. Se empieza a armar una rueda que no podés parar. Una vez que se dispara es una pendiente que termina en un quebranto financiero que hace que cualquier negocio sea imposible de sostener", sostuvo.

El drama de los comerciantes: "No tengo ganas de reinventarme"

Berenice cuestionó el concepto de "reinventarse" como respuesta frente a la crisis. "Me molesta la palabra que hay que reinventarse. Yo tengo un oficio, hace 50 años que tengo este trabajo en distintos ámbitos. Lleva mucho tiempo de formación. No tengo ganas de reinventarme y ponerme a hacer un emprendimiento cualquiera", afirmó.

"Lo único que pido es que me dejen ejercer mi trabajo y vivir tranquila con lo que hago", agregó y remarcó: "Somos muy trabajadores y no tenemos que estar poniéndonos a prueba en nuevos ámbitos".

Rubén, por su parte, vinculó la situación económica con la caída del consumo cultural. "Que te obliguen a dejar consumos culturales es una forma de fascismo porque no te dejan salida para poder hacer otra cosa. No estás eligiendo no comprarte un libro, comerte una pizza o ir al teatro. Te están obligando a no hacerlo", manifestó.

También advirtió sobre las consecuencias sociales que, a su entender, provoca el deterioro económico. "La situación te lleva a un aislamiento muy peligroso. No es casual que la causa de suicidios haya aumentado en Argentina", expresó.

Al referirse a la explicación del presidente Javier Milei sobre el crecimiento de la mora, cuando atribuyó parte del endeudamiento de los argentinos a la compra de televisores para ver el Mundial, Rubén fue contundente: "El presidente que diga lo que quiera. Es una persona que necesita un concierto de profesionales de salud mental para que lo contengan. Está fuera de la realidad".

En ese contexto, cuestionó además el rumbo económico y afirmó: "Están generando una nueva oligarquía que es la que se va a servir del 80% de las fuerzas privadas de los países".

Pese al cierre del local, la intención de la pareja es continuar con la actividad. "Vamos a seguir intentando vender online", afirmó Rubén. "Hay que encontrarle una salida política a este caos porque va a redundar en más caos. En el caos perdemos los de siempre", concluyó.

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