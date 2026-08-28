Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años: el trono será para su hijo El monarca, que estuvo al frente por tres décadas y estuvo exiliado durante la Segunda Guerra Mundial, se encontraba internado en el Hospital Nacional de Oslo. Su heredero, Haakon VIII, ocupará su lugar. Por Agregar C5N en









Murió Harald V de Noruega. Redes sociales

El rey Harald de Noruega falleció el viernes a sus 89 años luego de estar internado en el Hospital Nacional de Oslo por un problema de salud, según confirmó el Palacio Real. Su heredero e hijo, Haakon, de 53 años, se convirtió automáticamente en el nuevo rey.

La muerte se produjo a las 6:35, horario local, y según las normas sucesorias, Haakon pasó a tomar el trono. Tiene 53 años y había asumido en numerosas oportunidades luego de que su padre se ausente por problemas de salud.

Harald era el monarca de mayor edad de Europa y durante tres décadas encabezó la modernización de la Casa Real frente a una democracia parlamentaria de uno 5,5 millones de habitantes. Llegó al poder por la muerte de su padre, Olav, en enero de 1991, y estuvo dese entones.

Redes sociales Si bien era un bebé cuando sucedió, estuvo exiliado junto a su madre y hermanas durante parte de la Segunda Guerra Mundial. Para evitar ser capturados viajaron primero a Suecia y luego a Estados Unidos a sus 3 años. Su padre y su abuelo se instalaron en Reino Unido junto con el gobierno de Noruega.

La familia real noruega fue invitada a la Casa Blanca durante los años que estuvo en ese país y cuando tenía 6 años participó de su primer acto oficial, el cual fue un bautismo de nuevos aviones de guerra en una base aérea ubicada en Canadá. La familia regresó a Noruega una vez finalizada la guerra en 1945.