Confirmado: los 3 extras que tendrán los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los montos adicionales que pueden cobrar estos beneficiarios el próximo mes.

Anses confirmó tres extras que pueden cobrar los titulares de la AUH en noviembre.

AUH de ANSES: qué grupo puede acceder a más de $750.000 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,1% para la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Además de esta suba, los beneficiarios podrán acceder a tres montos extra: la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el monto retenido del 20% con la presentación de la Libreta AUH .

La Administración Nacional de Seguridad Social comunicó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) obtendrán un incremento.

La Tarjeta Alimentar continúa siendo uno de los complementos más importantes para los hogares con hijos de hasta 17 años.

Familias con 1 hijo: $52.250.

Familias con 2 hijos: $81.936.

Familias con 3 o más hijos: $108.062.

Este beneficio se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, y puede utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Complemento Leche de ANSES

El Plan de los 1000 Días brinda una ayuda extra destinada a niños y niñas de hasta 3 años y embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE). Este complemento busca garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante los primeros años de vida.

En noviembre, el Complemento Leche se mantiene en $42.162 por mes. Se acredita junto con la AUH o AUE y no requiere trámites adicionales.

El 20% retenido al presentar la Libreta de la AUH de ANSES

Se trata del reintegro por la presentación de la Libreta AUH, que libera el 20% acumulado durante el período marzo 2024 - febrero 2025. Según los montos actuales, el reintegro total por 12 meses es de: