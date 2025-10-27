Confirmado: los 3 extras que tendrán los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,1% para la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además de esta suba, los beneficiarios podrán acceder a tres montos extra: la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y el monto retenido del 20% con la presentación de la Libreta AUH.
Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar continúa siendo uno de los complementos más importantes para los hogares con hijos de hasta 17 años.
En noviembre 2025, los valores son:
- Familias con 1 hijo: $52.250.
- Familias con 2 hijos: $81.936.
- Familias con 3 o más hijos: $108.062.
Este beneficio se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, y puede utilizarse exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Complemento Leche de ANSES
El Plan de los 1000 Días brinda una ayuda extra destinada a niños y niñas de hasta 3 años y embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE). Este complemento busca garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales durante los primeros años de vida.
En noviembre, el Complemento Leche se mantiene en $42.162 por mes. Se acredita junto con la AUH o AUE y no requiere trámites adicionales.
El 20% retenido al presentar la Libreta de la AUH de ANSES
Se trata del reintegro por la presentación de la Libreta AUH, que libera el 20% acumulado durante el período marzo 2024 - febrero 2025. Según los montos actuales, el reintegro total por 12 meses es de:
- AUH: $188.069,40.
- AUH con discapacidad: $612.401,00.