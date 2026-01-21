21 de enero de 2026 Inicio
Recordatorio: cuáles son las escalas del monotributo de ARCA y cómo siguen en febrero 2026

El ajuste, basado en la inflación del segundo semestre de 2025, obliga a miles de inscriptos a revisar su categoría antes del vencimiento de la recategorización.

Estos montos definirán quiénes pueden permanecer dentro del régimen y en qué categoría deberán ubicarse según sus ingresos. 

Estos montos definirán quiénes pueden permanecer dentro del régimen y en qué categoría deberán ubicarse según sus ingresos. 

  • El ajuste se basa en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025.
  • El tope máximo de facturación anual superará los 108 millones de pesos.
  • Las nuevas escalas definirán quiénes pueden seguir dentro del régimen simplificado.
  • La modificación impacta tanto en los límites de facturación como en los pagos mensuales.

Recordatorio: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva actualización de las escalas del monotributo de ARCA que comenzará a regir desde el mes próximo. ¿Cuáles son y cómo siguen en febrero de 2026?

La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.
El ajuste responde al índice de inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025 y será del 14,3%, impactando directamente en los topes de facturación anual y en los montos mensuales que abonan los contribuyentes.

Esta modificación es clave para que pequeños aportantes puedan mantenerse dentro del régimen simplificado sin quedar excluidos por la suba de precios. Estos parámetros determinan si el mismo debe subir, bajar o mantener su categoría actual. No cumplir con este trámite puede derivar en inconsistencias fiscales o sanciones por parte del organismo recaudador.

A qué monto llegan las escalas del monotributo de ARCA en 2026

Con la actualización confirmada por ARCA, el tope máximo de facturación anual del monotributo pasará de $94.808.194 a más de $108 millones, correspondiente a la categoría K. Los valores definitivos se calculan aplicando el aumento del 14,3% sobre las escalas vigentes.

Los nuevos límites de facturación anual quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: $10.278.539,37
  • Categoría B: $15.059.255,34
  • Categoría C: $21.114.828,91
  • Categoría D: $26.214.259,29
  • Categoría E: $30.835.618,08
  • Categoría F: $38.644.120,85
  • Categoría G: $46.213.587,81
  • Categoría H: $70.117.167,71
  • Categoría I: $78.483.420,69
  • Categoría J: $89.877.460,43
  • Categoría K: $108.362.895,55

Con la entrada en vigencia de las nuevas escalas, los monotributistas deberán revisar su situación fiscal. El plazo para realizar la recategorización vence el 5 de febrero de 2026.

