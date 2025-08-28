28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno nacional volvió a prorrogar la intervención de la Casa de Moneda

El plazo fue autorizado para terminar la transferencia de funciones, personal y bienes, luego de inconvenientes surgidos durante la transformación de la estructura y el modelo de gestión de la sociedad estatal.

Por
El Gobierno nacional volvió a prorrogar la intervención de la Casa de Moneda

El Gobierno nacional volvió a prorrogar la intervención de la Casa de Moneda

A un año del anuncio de la intervención de la Casa de Moneda, el Gobierno nacional anunció que el proceso fue nuevamente prorrogado por 120 días luego de inconvenientes surgidos durante la transmisión de la estructura. Esto fue informado a través del Boletín Oficial.

La app y un ahorro muy importante.
Te puede interesar:

Reintegro de hasta el 100% en transporte: cómo podés ahorrar durante septiembre 2025

La medida fue oficializada a través del Decreto 615/2025 e indica que dispone “la prórroga de la intervención de Casa Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y de la designación de su Interventor doctor Pedro Daniel Cavagnaro, ambas dispuestas por el Decreto N°964 del 30 de octubre de 2024 y prorrogadas por el Decreto N°295 del 29 de abril de 2025, por el plazo de ciento veinte 120 días corridos”.

El documento indica que la complejidad operativa y la naturaleza de las tareas pendientes volvieron el período fijado por el artículo 6 del Decreto 442/25, publicado el 1 de junio del 2025, fijaba los 120 días corridos para la restructuración.

Ante esto, las autoridades nacionales consideraron emitir un nuevo plazo para poder terminar de manera ordenada y efectiva el referido traspaso de las áreas operativas mencionadas a los organismos receptores.

Prrórroga de la intervención de Casa de Moneda

La transformación de la antigua Sociedad del Estado Casa de Moneda en Casa de Moneda S.A.U inició el 20 de diciembre del 2024 durante una asamblea general extraordinaria.

La transformación comenzó el 20 de diciembre del 2024 durante una asamblea general extraordinaria. En el encuentro se aprobó un nuevo estatuto social “ad referéndum” del Poder Ejecutivo nacional.

El proceso debió enfrentar una situación empresarial delicada, ya que el propio interventor informó sobre la existencia de una estructura sobredimensionada en diversas áreas.

Según los documentos oficiales, también se indicó que había algunos equipos importados que ni siquiera habían sido instalados y que la organización interna presentaba solapamientos y confusión de las funciones a realizar por cada área.

Noticias relacionadas

El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

Con altibajos, y en medio del escándalo por coimas, el dólar se mantiene cerca de los $1.400

Anses dio información clave sobre cómo los jubilados y pensionados pueden elegir a sus apoderados.

Información clave: así un jubilado o pensionado puede designar a una apoderado

Anses informó quiénes pueden ser designados como apoderados de jubilados y pensionados.

Atención ANSES: quiénes pueden ser apoderados

ARCA informó novedades que ponen en alerta a miles de contribuyentes del Monotributo

Confirmado: a qué monotributistas ARCA les dará de baja la cuenta y las tarjetas de crédito en septiembre 2025

El bono para jubilados y pensionados seguirá siendo de $70 mil.

El Gobierno oficializó el nuevo bono de $70 mil para jubilados en septiembre: la cifra sigue congelada desde 2024

En septiembre, Anses mantiene créditos de hasta $3.000.000 con aprobación digital.

ANSES: cómo pedir créditos en septiembre 2025

Rating Cero

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Con un estilo audaz y opiniones firmes sobre la infidelidad, Emilia Attias volvió a captar la atención mediática y reforzó su rol como referente.

Emilia Attias se robó todas las miradas con un espectacular look total black: "Unas nocturnas"

Preocupa el veloz deterioro de la salud del actor. 

Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan, quien pasó de ser un ícono juvenil de Hollywood a mostrar una transformación física que generó debate entre sus seguidores y la prensa internacional.

La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

últimas noticias

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Hace 20 minutos
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Hace 29 minutos
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Milei dará un discurso ante empresarios en medio de la polémica por las coimas

Hace 35 minutos
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

Hace 42 minutos
Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Hace 43 minutos