Con qué billeteras virtuales podés tener un 100% de reintegro en el subte durante septiembre 2025

Descubrí cómo activar la promoción y aprovecharla al máximo, con un límite de $10.000 por tarjeta, siguiendo cada paso.

Varios bancos y billeteras virtuales lanzaron una promoción especial para quienes utilizan el Subte en la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio permite realizar viajes sin costo, con un límite de hasta $10.000 por tarjeta durante septiembre. La propuesta busca incentivar el uso de tarjetas bancarias y aplicaciones fintech como alternativa práctica y actualizada frente a la tarjeta SUBE tradicional.

Cuáles son los mejores descuentos y promociones en combustibles para el final de agosto 2025

Para aprovechar esta promoción, los pasajeros deben pagar el pasaje desde el celular mediante la tecnología NFC . De esta manera, se reintegra automáticamente el valor completo de cada viaje. Esta modalidad no solo agiliza el proceso de pago, sino que también genera un ahorro importante para quienes se trasladan a diario en el transporte público porteño.

El reembolso de los viajes cumple una doble función: simplifica el acceso al subte evitando el uso de efectivo o la carga de la SUBE, y al mismo tiempo promueve la adopción de métodos de pago sin contacto . Con esta acción, bancos y billeteras virtuales favorecen a los usuarios y colaboran con la modernización del sistema de transporte de la ciudad.

Cuando un pasajero paga su viaje en el Subte con una tarjeta Visa desde el celular, recibe un reintegro equivalente al valor completo del pasaje . El mecanismo es sencillo: al pasar el teléfono por el molinete se descuentan los $1.071 del boleto, y ese mismo monto se devuelve a la cuenta del usuario. De esta manera, el viaje resulta gratuito y genera un ahorro directo en cada traslado.

El beneficio está disponible para todas las tarjetas Visa Crédito, Débito o Prepaga emitidas en Argentina . Gracias a esta amplitud, gran parte de la población puede acceder a la promoción, lo que incentiva el uso de los pagos sin contacto como una alternativa moderna y conveniente para moverse en transporte público.

La extensión horaria del Subte comenzó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero.

La condición fundamental para acceder al reintegro es que el pago se realice desde el celular con la tecnología NFC activada. Es importante destacar que la promoción no se aplica si se utiliza la tarjeta física, incluso en su versión contactless. El sistema fue diseñado exclusivamente para operaciones móviles, impulsando la digitalización de los medios de pago.

Para activar el beneficio, primero es necesario vincular la tarjeta Visa a una billetera digital como Google Pay o Apple Pay. Una vez hecho esto, basta con acercar el celular al lector del molinete, igual que con una tarjeta contactless. Este procedimiento simple permite viajar gratis, mejora la experiencia de movilidad y fomenta la adopción de soluciones tecnológicas en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué billeteras virtuales tienen el beneficio del 100% de reintegro en septiembre 2025

El beneficio del Subte con Visa permite viajar gratis hasta alcanzar un tope mensual de $10.000 por tarjeta, lo que equivale aproximadamente a diez viajes. En caso de contar con más de una tarjeta Visa, ya sea de crédito o débito, es posible acumular el reintegro en cada una y de esa manera multiplicar el ahorro mensual. Esta propuesta busca incentivar el uso de pagos digitales y ofrecer una alternativa práctica al sistema tradicional.

Las tarjetas pueden utilizarse tanto en su versión física como virtual, incluyendo las adicionales, siempre que correspondan a los bancos y billeteras digitales adheridos al programa.

Billetera Virtual Estas herramientas digitales permiten generar ingresos diarios sin necesidad de inmovilizar el dinero, lo que las convierte en una solución práctica y flexible. Pexels

Bancos y billeteras participantes

Galicia

Macro

Santander

BBVA

ICBC

Ciudad

Nación

Hipotecari

Naranja X

Supervielle

Patagonia

Comafi

Credicoop

Personal Pay

Brubank

Santa Fe

San Jua

Entre Ríos

Santa Cruz

Corrientes

Para activar el beneficio, los usuarios deben utilizar su tarjeta Visa a través de billeteras digitales como MODO Contactless, Apple Pay, Google Pay o la aplicación de su banco (por ejemplo, Galicia o BBVA). Es importante destacar que la promoción no aplica si se paga con código QR, ya que el reintegro está diseñado exclusivamente para operaciones realizadas con tecnología contactless.