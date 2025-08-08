8 de agosto de 2025 Inicio
Con el Banco Nación podés tener un reintegro del 30% en supermercados mayoristas: cómo aprovechar la promoción

Se lanzó una nueva campaña exclusiva para clientes: el beneficio aplica en compras presenciales y tiene tope por usuario.

Por
Es valido para supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Es valido para supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Durante agosto de 2025, el Banco Nación sigue ofreciendo un fuerte incentivo para quienes compran en supermercados mayoristas: un reintegro del 30% sobre el total de la compra. Esta propuesta, vigente todos los miércoles, está dirigida exclusivamente a quienes utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco y abonen mediante la app MODO BNA+.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica.
Entre los comercios alcanzados por el beneficio se encuentran supermercados y mayoristas adheridos en todo el país, como Maxiconsumo, Vital, Makro y Diarco, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para quienes hacen compras grandes. El tope del reintegro semanal por usuario es de $12.000 y se acredita directamente en la cuenta vinculada a MODO dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compra.

MODO
Hasta el 30 de junio, quienes realicen cargas en estaciones YPF utilizando tarjetas de crédito Mastercard o Visa del BNA a través de la app MODO BNA+ podrán acceder a un reintegro del 15% por cada operación.

Hasta el 30 de junio, quienes realicen cargas en estaciones YPF utilizando tarjetas de crédito Mastercard o Visa del BNA a través de la app MODO BNA+ podrán acceder a un reintegro del 15% por cada operación.

Cómo es el reintegro que ofrece el Banco Nación en supermercados mayoristas durante agosto 2025

La promoción se mantiene activa todos los miércoles hasta el 30 de septiembre, permitiendo acceder a un 30% de reintegro en compras realizadas exclusivamente con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. Para que el descuento sea válido, la operación debe completarse escaneando el QR de MODO desde la app BNA+ en las sucursales físicas de los comercios adheridos.

Es importante destacar que el beneficio no aplica para pagos hechos desde otras billeteras virtuales, ni mediante saldo en cuenta. Solo se considera válida la operación si el titular (o adicional) tiene asociada su tarjeta a una cuenta en el Banco Nación y realiza el pago desde MODO BNA+.

MODO
Una nueva promoción del Banco Nación busca aliviar el gasto en combustible y ya está generando interés entre los usuarios

Una nueva promoción del Banco Nación busca aliviar el gasto en combustible y ya está generando interés entre los usuarios

El monto máximo de devolución por cliente es de $12.000 cada miércoles. Los fondos reintegrados se acreditan dentro de los 30 días hábiles en la cuenta vinculada. Para conocer todos los supermercados y mayoristas incluidos, se puede consultar el sitio oficial semananacion.com.ar.

