Para agendar: cuáles son los días de agosto 2025 que Cuenta DNI tendrá descuento en carnicerías

Durante el mes de agosto, los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podrán acceder a descuentos destacados en carnicerías . La promoción estará disponible exclusivamente los sábados 9 y 23 de agosto, fechas en las que se aplicará un 35% de descuento en compras, permitiendo así a los clientes planificar sus gastos y aprovechar este beneficio puntual.

El descuento contempla un tope de reintegro de $6000 por persona por semana, lo que significa que cada usuario puede recuperar hasta ese monto en ambas fechas. Para recibir el reintegro, es importante realizar la compra en carnicerías que acepten pagos a través de Cuenta DNI, por lo que se recomienda verificar con anticipación qué comercios están adheridos al beneficio.

De este modo, los sábados 9 y 23 de agosto se presentan como una oportunidad clave para quienes deseen reducir el gasto en carne . Con un 35% de descuento y un reintegro significativo, la promoción de Cuenta DNI se convierte en una herramienta útil para cuidar el bolsillo y optimizar las compras del hogar.

La promoción estará disponible en dos fechas puntuales: los sábados 9 y 23 de agosto , elegidas especialmente para que los clientes puedan organizar sus compras con antelación y aprovechar un ahorro significativo en productos frescos.

El descuento ofrecido es del 35% sobre el total de la compra, con un tope de reintegro de $6000 por persona en cada jornada . Esto implica que quienes realicen una compra de alrededor de $17.150 podrán obtener el reintegro máximo permitido. Esta condición se aplica de forma independiente en ambas fechas, lo que habilita a los usuarios a duplicar el beneficio si aprovechan ambas instancias.

Para disfrutar del descuento, el pago debe efectuarse mediante la aplicación Cuenta DNI en los comercios adheridos al programa. El reintegro correspondiente se acreditará en la cuenta del usuario dentro de los 10 días hábiles posteriores a la operación. De esta forma, el Banco Provincia brinda a sus clientes una oportunidad concreta de alivianar el gasto familiar y acceder a alimentos de calidad con un ahorro importante.

Cuenta DNI Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas. Pexels

Cuáles son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI en agosto 2025

Estas promociones abarcan desde alimentos hasta artículos para el hogar y están distribuidas en beneficios diarios, semanales y mensuales. Los usuarios pueden acceder a estos ahorros utilizando la aplicación en supermercados, comercios de cercanía, ferias, mercados y otros espacios adheridos, consolidando a Cuenta DNI como una herramienta fundamental para la economía cotidiana.

Entre las promociones más destacadas se encuentran los descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, donde se ofrece un 35% de reintegro los sábados 9 y 23 de agosto, con un tope de $6000 por persona por día. También se suma una promoción para los comercios de cercanía, válida todos los viernes del mes, que brinda un 20 % de descuento con un tope semanal de $4000 por persona. Este beneficio incluye rubros como alimentos, farmacias, ferreterías y librerías, lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $16.000.

CUENTA DNI

Otros sectores también se ven beneficiados con importantes promociones. Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un límite de $6000 por semana. Para la compra de garrafas, se mantiene un 40% de descuento con un tope mensual de $12.000. Además, las librerías cuentan con un 10% de ahorro todos los lunes y martes, sin tope de reintegro, facilitando el acceso a artículos culturales.

La propuesta de Cuenta DNI también incluye beneficios para estudiantes y personas mayores. En las universidades bonaerenses, los comercios adheridos ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6000 por semana. En paralelo, los comercios de cercanía no alimenticios brindan la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia asociadas a la billetera virtual. Todas las condiciones y comercios adheridos pueden consultarse en el sitio web oficial del banco, donde los usuarios pueden planificar sus compras y maximizar sus beneficios.